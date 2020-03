Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Pay ondersteunt spoedig ook creditcards in Nederland

Goed nieuws voor Apple Pay-gebruikers die (ook) een creditcard hebben: de betaaldienst van Apple gaat spoedig ook deze betaalpassen ondersteunen in Nederland. Tot nu toe werkt de betaaldienst van Apple alleen met Maestro-pinpassen. Zodra de Apple Pay creditcard ondersteuning is geactiveerd, werken alle banken die de betaaldienst ondersteunen ook met dit kaarttype. Onder meer ABN Amro, ING en de Rabobank werken inmiddels met de dienst. Een exacte datum voor de toevoeging van creditcards is nog niet bekend.

Lees meer over creditcard-ondersteuning voor Apple Pay

WhatsApp donkere modus nu beschikbaar

Vanaf nu is de donkere modus voor WhatsApp beschikbaar voor iOS 13. Al lange tijd waren de ontwikkelaars van WhatsApp bezig om een donkere modus van de app te maken voor iPhone-gebruikers. Deze week werd de modus eindelijk voor iedereen beschikbaar. Als je de donkere modus in iOS 13 hebt ingeschakeld wordt WhatsApp voortaan ook automatisch donker. De weergave heeft een donkere chatlijst, donkere spraakwolkjes en een donkere achtergrond. Klik hieronder om te zien hoe je de modus activeert.

Lees meer over de donkere modus van WhatsApp

‘Apple vervangt 13 inch-MacBook Pro in 2020 met 14,1 inch-model’

Volgens een nieuw gerucht brengt Apple dit jaar zes nieuwe producten uit met een mini-led-scherm, waaronder een 14,1 inch-MacBook Pro. Volgens betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat Apple de huidige 13 inch-MacBook vervangen voor een exemplaar met een 14,1 inch-scherm. Vorig jaar verving Apple al de 15 inch-MacBook Pro voor een 16 inch-versie. Het lijkt er nu dus op dat ook het kleinere model een slagje groter wordt. Eerdere geruchten wezen er al op dat deze compacte versie eraan komt, maar niet eerder was er een gerucht over een groter scherm.

Lees meer over de 14,1 inch-MacBook Pro

‘iPhone-productie komt pas in tweede helft 2020 op gang door coronavirus’

Als je de afgelopen dagen een willekeurige nieuwssite hebt geopend, zal het je niet ontgaan zijn dat het coronavirus flink om zich heengrijpt. De producent van de iPhone-camera sluit zijn deuren door het coronavirus, terwijl Apple ook tegen andere problemen aan zou lopen. Tim Cook heeft al een omzetswaarschuwing afgegeven aan investeerders, waarmee de ceo aangeeft dat door tegenvallende productie ook de omzet lager kan uitvallen. Ook iPhone-camerafabrikant LG Innotek heeft nu zijn deuren gesloten om de uitbraak van het virus te bestrijden. Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt nu dat er op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verbetering zichtbaar is.

Lees meer over de vertraging van de iPhone-productie

WhatsApp werkt aan extra veilige back-ups van je gesprekken

WhatsApp test een nieuwe functie waarmee je jouw gesprekken veiliger kunt bewaren. Deze versleutelde WhatsApp back-up zou de huidige back-up-functie vervangen. De test werd ontdekt door WABetaInfo, een website die zich volledig focust op nieuwe functies van de populaire chat-app. Momenteel kun je al een WhatsApp back-up maken met iCloud, maar berichten en media in deze back-up zijn dan niet beschermd met de end-to-end encryptie van WhatsApp. De nieuwe back-up functie zou zich in een ‘vroege fase’ bevinden, wat doet vermoeden dat we er nog wel even op moeten wachten.

Lees meer over de extra veilige back-up functie in WhatsApp