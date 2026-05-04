Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het

Er is kennelijk een probleem met opladen dat een aantal van de nieuwste iPhone-modellen treft – dit zijn de iPhones die er last van hebben.

Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen

Onlangs meldde 9to5Mac een oplaadprobleem met een aantal van de nieuwste iPhone-modellen. Dat kwam nadat een iPhone Air die met een USB C-kabel werd opgeladen kort nadat de batterij leeg was geraakt, niet opstartte en ook geen rood batterijpictogram liet zien. Daarna werd duidelijk dat verschillende gebruikers dit probleem al eerder hadden gemeld op websites zoals Reddit en iFixit Answers.

Desondanks blijft het onduidelijk wat de oorzaak is of hoe wijdverbreid het probleem met opladen is. Apple heeft dan ook nog geen publieke reactie gegeven op dit oplaadprobleem. Het lijkt in elk geval nog niet te zijn opgelost in de nieuwste iOS 26.4.1- en iOS 26.4.2-softwareversies.

Ook de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max)

Er is ook een melding van een probleem met opladen bij de iPhone 17 Pro Max. Iemand vergat het toestel ’s avonds op te laden, waardoor het de volgende ochtend uitviel. Na het aansluiten van een USB-C-kabel bleef het scherm minutenlang zwart en verscheen er ook geen batterijpictogram. Uiteindelijk lukte het om de iPhone 17 Pro Max weer aan te krijgen door hem op een MagSafe-oplader te plaatsen en zo’n 10 tot 15 minuten te wachten. Enkele Reddit-gebruikers meldden exact hetzelfde probleem bij de reguliere iPhone 17.

Al met al lijkt het erop dat de nieuwe iPhones een wisselend oplaadprobleem hebben wanneer de batterij volledig leeg is. Toch is er geen garantie dat iedereen hiermee te maken krijgt. Nu het probleem op meerdere plekken aandacht krijgt, is het te hopen dat Apple hiervan op de hoogte wordt gesteld en een oplossing biedt in een toekomstige iOS-versie. Tot die tijd lijk je het in elk geval te kunnen oplossen door een MagSafe-oplader te gebruiken.

Het lijkt dus voor te komen bij de iPhone Air, de iPhone 17, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Wanneer Apple met een oplossing komt voor dit probleem met opladen, zullen we dat uiteraard direct melden op iPhoned.