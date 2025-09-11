watchOS 26 heeft 4 nieuwe wijzerplaten: maar niet voor je oude Apple Watch

Met watchOS 26 krijg je er op de Apple Watch vier opvallende wijzerplaten bij. Jammer genoeg komen ze niet naar alle modellen.

watchOS 26 heeft vier nieuwe wijzerplaten: maar niet voor je oude Watch

Apple’s nieuwste update voor de Apple Watch (watchOS 26) komt eraan! Op 15 september komt de nieuwe update voor je Apple Watch samen met iOS 26 beschikbaar. Naast verschillende nieuwe functies zitten er in de update ook vier nieuwe wijzerplaten in.

De wijzerplaat Routepunt

De wijzerplaten zijn jammer genoeg niet voor elke Watch beschikbaar. Wij vertellen je precies welke wijzerplaten wél en welke niet beschikbaar zijn. En op welke Apple Watch ze te gebruiken zijn.

Dit zijn de vier nieuwe wijzerplaten die in watchOS 26 zitten.

Exactograaf : heeft een klassieke look waarbij uren, minuten en seconden worden weergegeven en nauwkeurig kunnen worden afgelezen;

: heeft een klassieke look waarbij uren, minuten en seconden worden weergegeven en nauwkeurig kunnen worden afgelezen; Stroom : deze wijzerplaat heet Flow in het Engels. De cijfers hebben een Liquid Glass-uiterlijk. Het effect beweegt ook mee met de bewegingen van je pols;

: deze wijzerplaat heet Flow in het Engels. De cijfers hebben een Liquid Glass-uiterlijk. Het effect beweegt ook mee met de bewegingen van je pols; Routepunt : deze wijzerplaat heet Waypoint in het Engels. Het een live kompas die laat zien waar je bent ten opzichte van opgeslagen locaties in Kaarten of andere bezienswaardigheden;

: deze wijzerplaat heet Waypoint in het Engels. Het een live kompas die laat zien waar je bent ten opzichte van opgeslagen locaties in Kaarten of andere bezienswaardigheden; Hermès Faubourg Party: deze speciale wijzerplaat met animaties is exclusief voor Hermès-modellen.

De nieuwe wijzerplaten in watchOS 26 komen niet allemaal naar elke Apple Watch. Dit zijn de wijzerplaten die je niet op elke Watch kunt gebruiken.

De wijzerplaat Routepunt is exclusief voor de Ultra-modellen van de Apple Watch;

Hermès Faubourg Party is alleen beschikbaar voor de Apple Watch Hermès-versies.

Nieuwe wijzerplaat Stroom

Nieuwe look voor je Apple Watch met watchOS 26

Naast de nieuwe wijzerplaten krijgt je Apple Watch met watchOS 26 een flinke make-over. Voor het eerst in jaren steekt Apple het ontwerp van het besturingssysteem in een nieuw jasje. De grootste blikvanger is ‘Liquid Glass’. Hiermee krijgen allerlei onderdelen een transparante, glasachtige uitstraling. Dit design verschijnt niet alleen op de Apple Watch, maar ook op iPhone, iPad, Mac(Book) én Apple TV.

Nieuwe wijzerplaat Exactograaf

Apple Watch Ultra 3 pre-order en kopen

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch Series 11 nu meteen pre-orderen. Je haalt de geavanceerde Apple Watch voor 899 euro al in huis. De Apple Watch Series 11 kost 449 euro. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want de wachttijden lopen vrijwel meteen op. De nieuwe Apple Watches komen dan op vrijdag 19 september binnen. Dat is ook het moment dat de Apple Watch Ultra 3 in de winkels ligt.

Hier kun je de Apple Watch Series 11 nu al bestellen:

