WhatsApp heeft er 5 (!) nieuwe functies bij – door deze enorme update

Updaten maar! Er is een nieuwe softwareversie van WhatsApp beschikbaar, die maar liefst vijf nieuwe functies naar de berichtendienst brengt. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is weer een update beschikbaar voor WhatsApp! In de nieuwe softwareversie wordt WhatsApp uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe functies, die je direct kunt gebruiken. De update brengt meer features naar je foto’s, gesprekken én verbetert de zoekfunctie in WhatsApp. Ben je benieuwd wat er allemaal is veranderd in de applicatie? Wij zetten de vijf nieuwe functies van WhatsApp voor je onder elkaar!

1. Live Photos

Apple introduceerde in 2015 Live Photos op de iPhone. Met deze functie ingeschakeld wordt het moment vlak voor en na de foto vastgelegd, zodat je een bewegend plaatje krijgt. Live Photos is inmiddels tien jaar beschikbaar op de iPhone en komt met de nieuwe softwareversie eindelijk naar WhatsApp. Je kunt na het installeren van de update Live Photos delen via WhatsApp, zodat je niet meer afhankelijk bent van Berichten of AirDrop voor het delen van de bewegende afbeeldingen.

2. Chatthema’s maken met AI

Meta AI is inmiddels uitgerold in WhatsApp en heeft er weer een nieuwe functie bij. Je kunt in de nieuwste versie van WhatsApp chatthema’s maken met behulp van kunstmatige intelligentie. Je hebt zo de keuze uit een oneindig aantal thema’s, want je kunt ze zelf samenstellen met Meta AI. Ben je uitgekeken op jouw standaard achtergrond in WhatsApp? Je vindt de nieuwe WhatsApp-functie hier:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar een gesprek naar keuze; Tik op de naam boven het gesprek; Kies voor ‘Chatthema’; Ga naar ‘Achtergrond’; Tik tot slot op ‘Maak met AI’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Meer stickerpakketten

Verstuur je regelmatig stickers via WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want meer stickerpakketten zijn onderdeel van de nieuwe WhatsApp-functies. Zo krijg je toegang tot pakketten met de naam ‘Onverschrokken vogel’ en en ‘Vakantie’. Deze nieuwe stickers zijn direct beschikbaar. Je vindt ze door het toetsenbord in WhatsApp te openen en op het vierkantje in de schrijfbalk te tikken. Kies vervolgens voor de plusknop (+) rechtsonder, de nieuwe stickerpakketten verschijnen vervolgens vanzelf.

4. Groepen zoeken gemakkelijker

WhatsApp maakt het gemakkelijker om naar groepen in de applicatie te zoeken. In sommige gevallen zijn de namen van groepsgesprekken zo creatief, dat ze moeilijk te vinden zijn. Daar heeft WhatsApp nu een oplossing voor bedacht, want je ziet bij iedere contactpersoon nu alle gedeelde groepsgesprekken. Het is dus niet meer nodig om de naam van de groep te onthouden, zo lang je maar weet wie er nog in de groepschat zitten. Je vindt de nieuwe functie als volgt:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar een privégesprek;

Tik op de naam boven het gesprek;

Scrol naar beneden;

Bekijk de gemeenschappelijke groepen onder ‘Gedeelde groepen’.

5. Camera heeft meer effecten

Videobellen wordt leuker in de nieuwste versie van WhatsApp, want je krijgt er meer achtergronden bij. Je kunt met Meta AI niet alleen chatthema’s maken, maar ook unieke achtergronden voor je videogesprekken creëren. Het is ook mogelijk om door AI gegenereerde achtergronden toe te voegen aan foto’s en video’s. Open daarvoor de camera in een WhatsApp-gesprek, tik op de toverstok en kies een achtergrond of effect

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft er in de nieuwste softwareversie weer een reeks nieuwe functies bij. Heb je de update geïnstalleerd, maar zie je bepaalde features nog niet? Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met de verbeteringen. Deze verschijnen de komende tijd vanzelf in WhatsApp, dus je moet in dat geval nog even geduld hebben. Bekijk hier alles over WhatsApp, zodat je nog meer uit de berichtendienst haalt: