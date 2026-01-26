Deze nieuwe WhatsApp-functie is erg handig (met één groot nadeel)

WhatsApp introduceert op korte termijn een handige en veelgevraagde nieuwe functie, waar zowel een voordeel als een nadeel aan kleeft.

Deze nieuwe WhatsApp-functie is erg handig

Meta heeft een bètaversie van WhatsApp uitgebracht met een nieuwe functie, waarmee groepsleden kunnen kiezen of ze de recente chatgeschiedenis willen delen met een nieuw lid dat ze hebben toegevoegd. Berichten die met deze functie worden gedeeld, worden in een andere kleur gemarkeerd, waardoor nieuwe leden ze gemakkelijker kunnen herkennen.

Toegang tot eerdere berichten is een veelgebruikte en handige functie op veel berichtenplatforms. Het helpt nieuwe leden om snel op de hoogte te raken van recente discussies en toegang te krijgen tot belangrijke informatie. WhatsApp maakt zich nu klaar om deze functie uit te rollen.

100 berichten van de afgelopen 14 dagen

Zoals je kunt zien op de schermafbeelding, kunnen sommige bètatesters de nieuwe WhatsApp-functie nu al uitproberen. De functie zorgt ervoor dat nieuwe leden tot 100 recente berichten kunnen ontvangen die in de afgelopen 14 dagen in de groep zijn gedeeld. Zodra ze deze berichten hebben ontvangen, worden ze op de hoogte gebracht van wat er in de groep is besproken voordat ze lid werden. Nieuwe groepsleden hoeven daardoor dus niet meer te vragen naar eerdere berichten.

Om te controleren of de functie beschikbaar is, moeten gebruikers een nieuw lid aan de groepschat toevoegen. Vanuit het infoscherm van de groepschat selecteer je daarvoor de optie ‘Lid toevoegen’. Nadat het lid uit de contactenlijst is geselecteerd, verschijnt de optie om recente berichten te delen onderaan in het scherm. Als dat het geval is, kunnen gebruikers dus besluiten om maximaal 100 berichten te delen, zodat het nieuwe lid snel op de hoogte kan worden gebracht van recente gesprekken.

Ook een nadeel

Het nadeel van de WhatsApp-functie is natuurlijk dat je op deze manier gemakkelijk per ongeluk dingen met nieuwe leden deelt. Dingen die je helemaal niet wilde delen met nieuwe leden. Dat is dus een kwestie van goed opletten. Gelukkig geeft WhatsApp je ook de mogelijkheid om een kleiner aantal berichten te selecteren. Zo kun je alsnog beperken wat er wordt gedeeld.

WhatsApp laat iedereen weten dat recente berichten naar het nieuwe lid zijn verzonden. Om de duidelijkheid te behouden, voegt WhatsApp een nieuw bericht toe aan de groepschat, met de naam van de gebruiker die de berichten met het nieuwe groepslid heeft gedeeld. We weten nog niet precies wanneer de uitrol voor het grote publiek zal plaatsvinden. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!