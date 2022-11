Nieuwe vinkjes op Twitter: dit betekenen de verschillende kleuren

Elon Musk heeft aangekondigd nieuwe vinkjes op Twitter te introduceren. Maar wat betekenen de nieuwe kleuren bij deze vinkjes?

Twitter Blue maakt verificatie voor iedereen mogelijk

Elon Musk maakte het begin november voor iedereen mogelijk om tegen betaling het beroemde blauwe vinkje te krijgen. De Twitter-topman waarschuwde bij de invoering van het nieuwe Twitter Blue-abonnement al dat neppe accounts hard aangepakt zouden worden. Bij zo’n Twitter Blue-abonnement krijg je nu voor 8 dollar per maand een verificatielogo achter je naam.

Nieuwe vinkjes geïntroduceerd na verificatie-chaos

Dit nieuwe abonnement leidde – zoals verwacht – tot chaos op Twitter. Meteen kregen neppe accounts tegen betaling verificatie, zo waren er al snel neppe Apple- en Nintendo-accounts. Musk was hierdoor genoodzaakt om het nieuwe Twitter Blue-abonnement weer op de schop te nemen. De nieuwe verificatielogo’s zijn een antwoord op alle nepaccounts met blauwe vinkjes.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vinkjes in meerdere kleuren: dit betekenen ze

Op dit moment zie je vooral het blauwe vinkje, maar Musk wil dit dus snel uitbreiden met nog twee kleuren. In de toekomst komen er grijze en gouden vinkjes bij, die meer duidelijkheid moeten geven over de persoon of instantie die geverifieerd is. Toch is Musk nog niet helemaal duidelijk over wat er gaat gebeuren met de accounts die nog het allereerste verficatie-vinkje hebben.

Wat hij wel zeker weet is dit: het blauwe verificatielogo is bij de nieuwe update enkel nog beschikbaar voor individuen, zowel voor beroemdheden als voor de onbekende Twitter-gebruikers. Het gouden logo wordt toegewezen aan bedrijven en het grijze vinkje is beschikbaar voor overheidsorganisaties. Zo moet het voor iedereen op Twitter weer wat duidelijker worden wie of wat er achter een account zit.

Verificatie wordt nu echt geverifieerd

Een andere belangrijke verandering is dat accounts die betalen voor verificatie nu ook echt geverifieerd worden. Deze maand was het nog zo dat als je een Twitter Blue-abonnement kocht, je meteen een blauw vinkje achter je naam kreeg. Musk heeft nu getweet dat alle accounts gecheckt worden en pas na deze check een blauw verificatielogo krijgen.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Het is nog onduidelijk hoe de verificatiecheck gaat gebeuren, in de tweet staat in ieder geval dat dit handmatig zal zijn. Voordat Musk Twitter overnam, stuurden gebruikers die een blauw vinkjes wilden een geldig identiteitsbewijs op. Aan de hand hiervan werd het account wel of niet geverifieerd. Het is te verwachten dat Musk weer op dit systeem terugvalt om iedereen te identificeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer veranderingen op komst op Twitter

Het introduceren van nieuwe vinkjes lijkt pas het begin van alle veranderingen die op komst zijn op Twitter. Zo wordt het maximale aantal karakters in een tweet in de toekomst uitgebreid, net als de lengte van video’s op Twitter. Bovendien is het dan mogelijk om een tweet aan te passen als die al is gepubliceerd, een veelgevraagde functie onder Twitteraars.

Musk probeert een einde te maken aan de Twitter-chaos, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken met de introductie van verschillende verificatielogo’s. Wil je overstappen naar een Twitter-alternatief? Wij legden eerder uit hoe je Mastodon op je iPhone gebruikt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!