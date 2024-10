Nieuwe versies Magic Keyboard, Magic Trackpad en Magic Mouse

Apple heeft nieuwe versies uitgebracht van de Magic Keyboard, Magic Trackpad en Magic Mouse. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe versies Magic Keyboard

De belangrijkste vernieuwing van de nieuwe versies Magic Keyboard is de USB C-aansluiting. En dat geldt voor alle drie modellen van de nieuwe Magic Keyboard:

Magic Keyboard van 119 euro : het compacte model zonder Touch ID.

: het compacte model zonder Touch ID. Magic Keyboard van 169 euro : het compacte model met Touch ID.

: het compacte model met Touch ID. Magic Keyboard van 199 of 229 euro: model met numeriek toetsenblok en Touch ID – het enige model dat beschikbaar is in twee kleuren (zwart is duurder).

De nieuwe Magic Keyboards met USB C-aansluiting zijn per direct beschikbaar.

Magic Trackpad en Magic Mouse

Naast de nieuwe Magic Keyboards heeft Apple ook nieuwe versies van de Magic Trackpad en Magic Mouse uitgebracht. De Magic Trackpad met USB C-aansluiting is verkrijgbaar in zwart (169 euro) en wit (139 euro). Verder is de Magic Trackpad onveranderd ten opzichte van zijn voorganger.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe versie van de Magic Mouse. Dat is mogelijk een tegenvaller voor iedereen die al een Magic Mouse gebruikt. Het grootste kritiekpunt van die muis is namelijk dat de aansluiting voor de oplader aan de onderkant zit. Dat betekent dat het onmogelijk is om de muis te gebruiken wanneer deze wordt opgeladen.

Slecht nieuws voor iedereen die hoopte dat Apple dit probleem bij een nieuwe versie zou aanpakken: de USB C-aansluiting van de nieuwe versie van de Magic Mouse zit wederom aan de onderkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het probleem is dat Apple de werking van de Magic Mouse blokkeert als deze stroom ontvangt, dus wat dat betreft maakt het niet uit waar de oplaadpoort zit. Je kunt hem namelijk toch niet gebruiken tijdens het opladen. Dit is overigens niet het geval bij het Magic Keyboard of Trackpad, die wel gebruikt kunnen worden tijdens het opladen.

De nieuwe versies Magic Mouse zijn per direct verkrijgbaar. Je betaalt 85 euro voor een witte en als je de zwarte kiest ben je 119 euro kwijt, ook al is er aan de binnenkant geen enkel verschil. Gekleurde versies die bij de iMac worden geleverd, zijn niet apart verkrijgbaar. De Lightning-versie is online nog wel te vinden voor een gereduceerde prijs.