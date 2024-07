Apple heeft een nieuwe versie van iOS 18 bèta 4 uitgebracht

Apple heeft alweer een bijgewerkte versie van iOS 18 bèta 4 voor ontwikkelaars uitgebracht. De nieuwe versie komt slechts enkele dagen na de oorspronkelijke bèta 4.

Nieuwe versie iOS 18 bèta 4

Die oorspronkelijke bèta 4 voor ontwikkelaars verscheen pas op dinsdag 23 juli. Mogelijk vanwege een probleem dat bij de release is ontdekt, heeft Apple deze versie nu alweer vervangen door een nieuwe bèta 4 voor ontwikkelaars. Deze bèta 4 heeft ook een nieuw build-nummer: 22A5316K.

Het kan zijn dat de nieuwe bèta 4 voor ontwikkelaars de weg vrijmaakt voor de toevoeging van de Apple Intelligence-functies in iOS 18 waar iedereen op wacht. Het kan echter ook gewoon zijn dat Apple een kwetsbaarheid in de eerste versie heeft ontdekt, die nou eenmaal snel weer verholpen moest worden. Wat de werkelijke reden is van de snelle nieuwe versie, heeft Apple vooralsnog niet bekendgemaakt.

Apple bracht de afgelopen weken ook een bijgewerkte iOS 18 bèta 3 voor ontwikkelaars uit. Dit was nog voordat de eerste publieke bèta van iOS 18 werd gelanceerd. Het bedrijf zou nu een soortgelijke stap kunnen zetten, met de herziene bèta 4 voor ontwikkelaars die voorafgaat aan de publieke iOS 18 bèta 2.

Features van de nieuwe versie

De oorspronkelijke bèta 4 van 23 juli bevatte al een heel aantal nieuwe functies en wijzigingen, waaronder:

Nieuwe achtergronden voor CarPlay.

Een vernieuwde map voor verborgen apps.

Uitbreiding van RCS (Rich Communication Services).

Donkere modus-icoontjes in lichte modus.

Diverse interface-tweaks.

Het is vooralsnog onduidelijk of de nieuwe versie van iOS 18 bèta 4 voor ontwikkelaars nog meer vernieuwingen in petto heeft. We houden je uiteraard op de hoogte wanneer we in de herziene bèta 4 voor ontwikkelaars nog nieuwe functies en wijzigingen ontdekken. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!