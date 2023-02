Nieuwe versie CarPlay komt dit jaar – dit mag je verwachten

Apple komt dit jaar met een nieuwe versie van CarPlay. Wij zetten de belangrijkste nieuwe functies voor je op een rij.

Nieuwe versie CarPlay komt eraan

Apple kondigde in juni vorig jaar aan dat er een nieuwe versie van CarPlay komt. De nieuwe generatie CarPlay is een flinke uitbreiding op de eerste versie van CarPlay en verschijnt nog dit jaar. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar.

1. Compleet nieuw design voor CarPlay

Misschien wel de grootste verandering in de tweede generatie CarPlay is het design van de software. CarPlay werd met iOS 7 geïntroduceerd en is sindsdien niet veel veranderd. Daar komt met de nieuwe versie van CarPlay verandering in.

In de nieuwe versie van het besturingssysteem is het mogelijk om een split-screen functie in te schakelen. Zo kan je apps tegelijk naast elkaar openen. Daarnaast is het met de nieuwe update mogelijk om alle schermen in de auto over te nemen met CarPlay. CarPlay neemt dan ook de snelheidsmeter en andere schermen over.

2. CarPlay heeft toegang tot meer gegevens

CarPlay krijgt ook toegang tot meer gegevens van de auto, zoals de snelheidsmeter, de temperatuurregeling en de brandstofmeter. Ook de radio en andere functies van je auto worden in de nieuwe update gekoppeld aan CarPlay.

Het grote voordeel van deze koppeling is dat je alle functies van je auto via CarPlay bedient. Zo is het mogelijk om alles vanaf het centrale scherm in je auto te gebruiken en hoef je niet meer te zoeken naar alle individuele knoppen in de auto. CarPlay wordt zo echt het centrum van je auto.

3. Nieuwe versie CarPlay is beter te personaliseren

In iOS krijg je steeds meer vrijheid in het personaliseren van het besturingssysteem en dit gaat ook bij CarPlay gebeuren. Volgens Apple is het in de nieuwe versie van CarPlay mogelijk om het lettertype, de grootte van de letters en de kleuren aan te passen.

Daarnaast kun je widgets toevoegen, zodat je tijdens het rijden overzichtelijke informatie krijgt over bijvoorbeeld de muziek die je op hebt staan of over het lokale weer. De nieuwe generatie CarPlay is dus helemaal naar je eigen voorkeur in te richten.

Nieuwe CarPlay verschijnt eind dit jaar

De nieuwe versie van Apples CarPlay verschijnt aan het einde van 2023. Apple zal de nieuwe versie waarschijnlijk voor het eerst tonen op de WWDC in juni, waarna de update later dit jaar gelanceerd wordt.

Een groot aantal bekende automerken heeft al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen. Dat zijn:

Ford

Nissan

Audi

Honda

Renault

Mercedes

Lincoln

Volvo

Porsche

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Land Rover

Het is goed mogelijk dat deze lijst later dit jaar nog wordt uitgebreid naar meer merken. Om CarPlay te installeren moet je wel zorgen dat je de nieuwste iOS-update op je iPhone hebt staan.

