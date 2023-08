Zien: zo goed ziet de nieuwe CarPlay eruit in een Porsche

Porsche heeft een nieuwe versie van CarPlay aangekondigd, waarmee we een idee krijgen van de volgende generatie CarPlay. Zo goed ziet dat eruit!

Porsche onthult nieuwe versie CarPlay

Er komt een nieuwe versie van CarPlay naar de auto’s van Porsche! Met de vernieuwde variant van het besturingssysteem is het eindelijk mogelijk om functies van de auto zelf te bedienen. Zo kun je straks de temperatuur van de auto regelen via CarPlay. Ook zie je de belangrijkste informatie van het voertuig terug in CarPlay. Je hebt daarvoor wel de My Porsche-app nodig in de App Store.

Porsche heeft deze nieuwe versie van CarPlay zelf ontwikkeld. Het is dus nog niet de langverwachte tweede generatie van CarPlay, die vorig jaar al werd aangekondigd door Apple. De nieuwe generatie CarPlay is een flinke uitbreiding op de eerste versie van CarPlay en verschijnt nog dit jaar. De versie van Porsche geeft nu een goede eerste indruk van de volgende generatie CarPlay.

Nieuw design CarPlay: zo ziet het eruit

Porsche heeft inmiddels beelden gedeeld van het nieuwe design van CarPlay. Op de foto’s is te zien dat CarPlay veel beter wordt geïntegreerd met de functies van de auto zelf. Het is straks mogelijk om de airco, radio en verlichting in het voertuig te bedienen via CarPlay. Deze instellingen verschijnen straks ook op het bedieningspaneel, je hebt de fysieke knoppen van de auto dan niet meer nodig.

Dit zijn functies die ook worden geïntroduceerd bij de nieuwe generatie CarPlay. Het besturingssysteem maakt dan gebruik van álle schermen die je in je auto hebt. Andere systemen die van de auto worden eveneens beter geïntegreerd, net als bij de nieuwe versie van CarPlay bij Porsche. Je ziet de snelheid, het brandstofniveau en de temperatuur van de auto dan terug in Apple’s CarPlay.

Nieuwe generatie CarPlay verschijnt dit jaar

De nieuwe versie van CarPlay verschijnt voor het eerst in de 2024 Porsche Cayenne. Nog even wachten dus, maar de volgende generatie CarPlay komt wel al dit jaar. Volgens Apple hebben de eerste auto’s eind 2023 ondersteuning voor de nieuwe versie van CarPlay. Wil je meer weten over de compleet nieuwe uitvoering van CarPlay? Lees dan hier alle nieuwe functies van het besturingssysteem!

