Deze nieuwe Spotify-functie geeft je een groot voordeel (mits je véél muziek luistert)

Er komt een opvallende nieuwe Spotify-functie aan, die vooral interessant is voor fanatieke muziekluisteraars – dit moet je erover weten.

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Deze nieuwe Spotify-functie geeft je een voordeel

De nieuwe Spotify-functie heet Reserved en is in eerste instantie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Met Reserved beloont de streamingdienst gebruikers die veel naar bepaalde artiesten luisteren met een exclusief voordeel: een grotere kans op concerttickets.

De functie is onlangs officieel aangekondigd door Spotify en kan een uitkomst zijn voor iedereen die regelmatig naast tickets grijpt bij populaire concerten. Maar er zit wel een belangrijke voorwaarde aan: je moet tot de meest toegewijde fans van een artiest behoren.

Spotify reserveert tickets voor je

Met Reserved reserveert Spotify maximaal twee concerttickets voor geselecteerde Premium-abonnees voordat de reguliere kaartverkoop begint. Gebruikers krijgen vervolgens een beperkte periode om die tickets daadwerkelijk aan te schaffen.

Volgens Spotify wordt er gekeken naar verschillende factoren, zoals hoe vaak je een artiest streamt, nummers opslaat, muziek deelt en op andere manieren met een artiest bezig bent. Ook je locatie speelt een rol, zodat tickets terechtkomen bij mensen die waarschijnlijk ook daadwerkelijk naar het concert kunnen gaan.

De nieuwe Spotify-functie werkt niet als een standaard presale. Niet iedere Premium-gebruiker krijgt namelijk automatisch toegang, Spotify selecteert ze. Wie in aanmerking komt, krijgt daarvan een melding via de app, e-mail en pushberichten. Daarna kun je tijdens een speciale verkoopperiode tickets aanschaffen voordat de algemene verkoop start.

Op sociale media reageren muziekliefhebbers enthousiast op het idee, maar het blijft de vraag hoe Spotify precies bepaalt wie een echte fan is. En mogelijk gaan sommige gebruikers nummers eindeloos afspelen om hun kansen te vergroten. Spotify zegt daarom extra controles uit te voeren om kunstmatig luistergedrag en bots tegen te gaan.

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Nog niet in Nederland

Reserved is voorlopig alleen beschikbaar voor Spotify Premium-gebruikers van 18 jaar en ouder in de Verenigde Staten. De functie werkt momenteel samen met concertorganisator Live Nation en ticketplatform Ticketmaster. Spotify heeft al aangegeven dat het in de toekomst meer markten wil toevoegen, maar noemt nog geen datum voor Nederland of andere Europese landen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!