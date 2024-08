Nieuwe Siri (iOS 18.1) vs oude Siri (iOS 17) – dit zijn de verschillen!

In de testversie van iOS 18 zit de nieuwe interface van Siri, en dit zijn de belangrijkste verschillen tussen deze en de oude versie.

Nieuwe Siri vs oude Siri

Apple heeft een paar weken geleden de bètaversie voor ontwikkelaars van iOS 18.1 uitgebracht. Deze release bevat de nieuwe versie van Siri en laat zien hoe deze zal veranderen met de implementatie van Apple Intelligence. Dit is een eerste vergelijking met de iOS 17-versie van Siri.

De volledige versie van Apple Intelligence laat nog op zich wachten. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen ChatGPT-integratie. Er wordt ook nog steeds geen gebruik gemaakt van contextuele regels. In de video hieronder worden iOS 18.1 vs. iOS 17.4 Siri-commando’s vergeleken!

De beste manier om de snelheid van Siri te zien, is door de video te bekijken. Hieronder zie je de prompts die zijn gebruikt, welke versie het als eerste deed, welke het goed deed en welke het beter deed.

Reactiesnelheid

Om te beginnen testen we de reactiesnelheid. We hebben de instellingen voor beide iPhones zo ingesteld dat ze luisteren naar ‘Hey Siri’ en dit vervolgens getest vanuit het vergrendelscherm, het thuisscherm en vanuit een app.

Zoals je hierboven kunt zien, hebben we een 15 Pro Max gebruikt voor de nieuwe Siri en een 13 Mini voor de oude. Tijdens de tests reageerden beide Siri’s steeds even snel. Er is wel één functioneel verschil: met de nieuwe Siri kun je nog steeds communiceren met de gebruikersinterface ‘achter’ Siri, met de oude kan dat niet.

Vragen met betrekking tot locatie

Hiervoor hebben we vragen gesteld als ‘Hoe is het weer?’ of ‘Navigeer naar de stad X’. Ook contextueel converseren hebben we getest. Dit waren de vragen:

Hoe is het weer?

Hoe is het weer in Miami?

Wat voor weer is het nu in Madrid?

Hoe lang duurt het om naar naar Philadelphia te rijden?

Hoe is het weer daar?

Wat moet ik doen als ik daar aankom?

Verrassend genoeg hield de oude Siri behoorlijk goed stand. We kregen tijdig alle informatie die we nodig hadden. Het enige waarin de nieuwe beter was, is ergens naartoe navigeren. Daarvoor werd de app Kaarten geopend en begon de navigatie. Oude Siri deed dit niet.

Vragen met betrekking tot feiten

Met deze prompts testten we dezelfde dingen: hoe snel verschijnt de informatie, hoe lang kunnen contextregels worden vastgehouden en hoe nauwkeurig worden vragen beantwoord. We gebruikten deze prompts:

Hoe oud is Tim Cook?

Waar is hij geboren?

Navigeer naar zijn huis.

Wanneer zijn de Miami Dolphins opgericht

Wanneer was hun laatste wedstrijd?

Wie is hun quarterback?

Hoeveel yards had hij vorig jaar?

We probeerden eerst de Tim Cook-vragen en daarna de football-vragen. Nieuwe Siri presteerde beter in de tweede fase van de vragen. De informatie was nauwkeuriger, sneller en werd mooier gepresenteerd. De oude Siri gaf zijdelingse informatie, maar die was fout. Toen we vroegen ‘wie is hun quarterback’, kregen we een lijst met quarterbacks van een ander team, ook al hadden we het nog steeds over de Miami Dolphins.

Vragen met betrekking tot instellingen

Beide Siri’s kunnen instellingen in- en uitschakelen, maar de nieuwe blinkt uit met uitleg. Zo kun je beide Siri’s opdracht geven om de donkere modus uit te schakelen. Maar als je vraagt: “Hoe schakel ik de donkere modus uit?”, dan geeft de nieuwe Siri je stap voor stap uitleg. De oude Siri doet niets. Dit zijn de gebruikte prompts:

Hoe ga ik naar de donkere modus?

Hoe verander ik mijn wifi?

verlaag de helderheid naar 25%

Speel Justin Bieber

Open Safari

Open Foto’s

Stuur een bericht naar Annie

Conclusie: nieuwe Siri vs oude Siri

De oude kan 95 procent van de prompts functioneel voltooien. De nieuwe ziet er mooier uit en kan wat beter communiceren met apps. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Een andere leuke functie is dat je Siri in de testversie van iOS 18 kunt sms’en zonder de toegankelijkheid te hoeven gebruiken, zoals in iOS 17. Overstappen naar iOS 18.1 bèta is nog niet echt de moeite waard. Functioneel gezien zijn er nog niet genoeg nieuwe functies om de tekortkomingen van iOS 18.1 te rechtvaardigen.

Er is nog een lange weg te gaan, maar de visie en de toekomst is evident. Siri wordt eindelijk een bruikbare assistent en is niet langer slechts iets dat we gebruiken om het licht in de slaapkamer uit te doen.