Nieuwe Siri met Apple Intelligence komt sneller dan verwacht

De volledig nieuwe Siri met Apple Intelligence verschijnt mogelijk toch sneller dan we tot nog toe hadden verwacht. Dit moet je weten!

Nieuwe Siri met Apple Intelligence verschijnt eerder

Volgens de laatste Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman zou de volledig nieuwe Siri met Apple Intelligence eerder worden vrijgegeven dan we tot nog toe dachten. We krijgen dan nog niet gelijk de volledige ervaring, maar wel al een aantal van de nieuwe functies.

Nieuwe release-datum voor Siri

Gurman gaf in zijn nieuwsbrief een aantal aanvullende details over de release-tijdlijn van Apple Intelligence-functies. Met name één van die details is bijzonder interessant. Daarin zegt Gurman namelijk dat een aantal nieuwe Siri-functies mogelijk in iOS 18.3 worden uitgebracht en niet pas in iOS 18.4, zoals eerder werd gedacht.

Dit betekent dat de nieuwe Siri met Apple Intelligence mogelijk al in januari verschijnt. Dat is namelijk het gebruikelijke moment voor de derde versie van een iOS. De vierde versie volgt over het algemeen pas ergens in maart.

Overzicht iOS 18-releases

Gurman gaf ook nog details over de releasedata van de andere iOS 18-versies. De tijdlijn ziet er volgens hem als volgt uit:

iOS 18.1 : wordt deze week voltooid en waarschijnlijk medio oktober uitgebracht.

: wordt deze week voltooid en waarschijnlijk medio oktober uitgebracht. iOS 18.2 : wordt begin november voltooid en in december uitgebracht.

: wordt begin november voltooid en in december uitgebracht. iOS 18.3 : wordt aan het eind van dit jaar voltooid en in januari uitgebracht.

: wordt aan het eind van dit jaar voltooid en in januari uitgebracht. iOS 18.4: wordt begin februari afgerond en in maart uitgebracht.

In iOS 18.1 verschijnt het eerste deel van Apple Intelligence, waaronder een enigszins nieuwe versie van Siri met Apple Intelligence (nieuwe UI, snellere reacties), maar ook Writing Tools, Foto’s Clean Up en Notification Summaries.

In iOS 18.2 verschijnt naar verwachting Image Playground, Genmoji en ChatGPT-integratie. Tot slot zou begin volgend jaar dus de volledig nieuwe Siri met Apple Intelligence moeten verschijnen.

Waarom Siri met Apple Intelligence eerder komt

Apple onthulde de nieuwe Siri met Apple Intelligence tijdens de WWDC afgelopen juni. Siri moet spraak beter begrijpen, kunnen integreren met andere apps, een idee hebben van context en zien wat er momenteel op je scherm staat. Al deze functies maken van Siri waarschijnlijk een echte persoonlijke assistent.

Het is interessant dat Apple de tijdlijn voor de release van de gloednieuwe Siri lijkt te willen versnellen. Vermoedelijk is het bedrijf zich bewust van het feit dat ze de nieuwe iPhone 16-serie op de markt hebben gebracht met functies die grotendeels nog niet beschikbaar zijn. In de tussentijd onderhandelt Apple met de EU in verband met problemen rondom de concurrentie-wet DMA (Digital Markets Act), om Apple Intelligence ook in Europa uit te kunnen brengen. Hopelijk wordt dat nog voor het eind van het jaar afgerond.