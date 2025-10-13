Belangrijke week voor Apple: deze 3 nieuwe producten komen eraan

Het is een belangrijke week voor Apple, want er komen maar liefst drie nieuwe producten aan. Dit zijn ze!

Nieuwe producten van Apple

Er komen weer nieuwe toestellen van Apple aan! Het is nog geen maand geleden dat de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2025 zijn aangekondigd, maar Apple bereidt nu al de volgende aankondigingen voor. We zien deze maand minimaal drie nieuwe producten van Apple, die we volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman al snel kunnen verwachten. Om deze apparaten gaat het!

1. iPad Pro 2025

De iPad Pro 2024 is inmiddels een jaar geleden verschenen en krijgt deze maand een opvolger. Bij de iPad Pro 2025 zien we vooral veranderingen onder de motorkap, want het apparaat draait op de compleet nieuwe M5-chip. De nieuwe processor heeft standaard 12 GB aan werkgeheugen, terwijl dat bij de huidige iPad Pro nog 8 GB is. Ben je benieuwd welke verbeteringen je nog meer kunt verwachten? Bekijk ze hier:

2. MacBook Pro 2025

De iPad Pro 2025 is niet het enige product met de nieuwe M5-chip, want Apple voorziet de MacBook Pro 2025 van dezelfde processor. Met de nieuwe chip wordt de MacBook Pro niet alleen veel sneller, de accu gaat waarschijnlijk ook langer mee. Waar de huidige versie van de MacBook een accuduur van 24 uur heeft, wordt dit bij de volgende MacBook Pro vermoedelijk nóg langer. Lees hier welke veranderingen nog meer naar de laptop komen:

3. Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro is nog steeds niet verkrijgbaar in Nederland, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Apple werkt aan een nieuwe generatie van het product, die net als de iPad Pro en MacBook Pro draait op de krachtige M5-chip. Dat is een grote stap, omdat de huidige versie van de Vision Pro nog werkt met de M2-chip. Verder krijgt de Apple Vision Pro kleine verandering in het ontwerp, zodat het toestel prettiger is om te dragen. Bekijk hier wat je nog meer kunt verwachten:

Apple breidt releases voor

We hoeven naar verluidt niet lang meer te wachten op de nieuwe producten, want Apple kan ze ieder moment aankondigen. Volgens Apple-kenner Mark Gurman kunnen we de nieuwe iPad Pro, MacBook Pro en Apple Vision Pro mogelijk deze week al verwachten. Eerder gingen geruchten dat Apple een evenement zou organiseren, maar die kans lijkt steeds kleiner te worden. In plaats daarvan kondigt Apple de nieuwe producten aan via persberichten.

Het is zo goed als zeker dat de nieuwe toestellen in oktober verschijnen. Ben je van plan om een nieuwe iPad of MacBook te kopen? Wacht dan nog even, want de iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 kunnen ieder moment aangekondigd worden. Mogelijk komt de Apple Vision Pro dit jaar voor het eerst naar Nederland, ook dat weten we deze maand zeker. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!