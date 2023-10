Netflix wordt duurder: nieuwe Europese prijzen nu bekend

Netflix heeft aangekondigd zijn prijzen in 2023 te gaan verhogen, en voor het eerst weten we wat dat in euro’s gaat kosten. Dit zijn de nieuwe Netflix prijzen.

Netflix prijzen 2023: weer iets duurder

Na een jaar van forse inflatie zijn we wel wat gewend, maar toch doet het altijd even pijn als er wéér een abonnement is wat duurder wordt. Ditmaal is het de beurt aan Netflix, die zijn prijzen voor het laatst heeft verhoogd in oktober 2021.

Dat de prijzen omhoog gingen, was al een tijdje bekend. Begin deze maand kwamen daarover al berichten naar buiten. Maar nu heeft Netflix voor het eerst gedeeld wat de nieuwe europrijzen worden, in ieder geval in Frankrijk. De kans is groot dat Nederland snel volgt.

Netflix nieuwe prijzen

Om even je geheugen op te frissen: de huidige Netflix prijzen in Nederland zijn als volgt.

Netflix Basic: € 7,99 per maand

Netflix Standaard: € 11,99 per maand

Netflix Premium: € 15,99 per maand

Je abonnement bepaalt wat voor beeldkwaliteit je krijgt, en hoeveel mensen er tegelijk mogen kijken. Deze nieuwe Netflix prijzen van 2023 worden nu ingevoerd in Frankrijk, en dat geeft een idee van waar wij straks aan toe zijn:

Netflix Basic: € 10,99 maand

Netflix Standard: € 13,49 per maand

Netflix Premium: € 19,99 per maand

Nederlandse prijzen nét iets anders

Wel moet er gezegd worden dat Netflix sowieso al iets duurder was in Frankrijk dan in Nederland. Daar kostte Basic namelijk € 8,99, Standard was er al € 13,49, en Premium had een prijskaartje van € 17,99. Uiteindelijk zijn dus alleen Basic en Premium met twee euro omhoog gegaan. Passen we die logica bij ons toe, en houden we het gat tussen Basic en Standard in stand, dan zijn dit waarschijnlijk de Netflix prijzen in 2023:

Netflix Basic: € 9,99 per maand

Netflix Standard: € 12,99 per maand

Netflix Premium: € 17,99 per maand

Om precies te weten wat Netflix bij ons gaat kosten, en wanneer de prijsverhoging in gaat, moeten we nog even geduld hebben. Waarschijnlijk wordt dat ergens in de komende maanden bekendgemaakt. En uiteraard lees je dat dan in onze nieuwsbrief terug!

En wordt het je allemaal wat te duur? Zowat alle andere streamingdiensten kosten een stuk minder. Wij zetten ze op een rij: