Apple werkt aan een nieuwe en verbeterde Muziek-app voor Mac

Luister je regelmatig naar muziek op je Mac? Mooi, want dan is er goed nieuws. Apple werkt aan een nieuwe versie van de Muziek-app op je Mac. Wat er precies gaat veranderen vertellen we je hier!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe muziek-app voor Mac

Misschien heb je het al gemerkt dat de Muziek-app op de Mac soms niet altijd even snel aanvoelt. Daar komt binnenkort verandering in, want Apple werkt aan een nieuwe versie van de Muziek-app op de Mac.

Dat de Muziek-app niet altijd even vlot is, komt omdat de huidige app nog steeds gedeeltelijk gebaseerd is op het oude iTunes. Toen Apple in 2019 MacOS Catalina uitbracht werd de iTunes-app vervangen door de huidige Muziek-app. Hoewel het uiterlijk van de app behoorlijk op de schop ging, bleef er onder de motorkap stiekem nog veel hetzelfde.

Muziek-app voor Mac: van webcontent naar native

De Muziek-app maakt namelijk (net zoals iTunes) nog steeds gebruik van webcontent. Nu is het het gebruik van webcontent niet meteen een probleem, maar dit maakt de app vaak wel minder vlot. Dit merk je bijvoorbeeld bij het zoeken naar muziek. De zoekresultaten zijn eigenlijk een soort webpagina’s die in de app worden geladen. In de beta van macOS Monterey 12.2 komt daar nu verandering in, want de webcontent in de Muziek-app wordt flink onder handen genomen.

De nieuwe app maakt gebruikt van JET. Deze techniek is door Apple bedacht om webcontent om te zetten naar native apps. Een native app is speciaal gemaakt voor (in dit geval) het macOS-platform. Hierdoor zal de Muziek-app op je Mac straks een stuk sneller aanvoelen. Dat ga je vooral merken bij het zoeken naar nieuwe muziek en het wisselen tussen verschillende onderdelen in de app.

Wanneer is macOS Monterey 12.2 beschikbaar?

Daar kunnen we kort over zijn: dat gaat nog eventjes duren. Apple heeft onlangs MacOS Monterey 12.1 uitgebracht en is eigenlijk net pas begonnen aan de beta van macOS Monterey 12.2. Aan een kant ook wel mooi, want dan komen er binnenkort waarschijnlijk nog veel meer vernieuwingen aan het licht. Hopelijk kun je dan in het begin van 2022 eindelijk zelf aan de slag met Monterey 12.2 en de nieuwe Muziek-app voor Mac!

Meer nieuws over MacOS Monterey