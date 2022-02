‘Apple lanceert nieuwe Macs in maart (en óók in juni)’

2022 wordt een interessant Mac-jaar. Volgens de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman mogen we liefst zeven nieuwe Macs met Apple Silicon-processor verwachten. Twee daarvan verschijnen al in maart.

Nieuwe Macs in maart

De Apple-insider brengt zijn voorspellingen naar buiten in de laatste editie van zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Hierin laat hij weten dat Apple plannen heeft voor zeven nieuwe Macs met Apple Silicon-processor:

Mac mini met M1 Pro-chip;

13-inch MacBook Pro met M2-chip;

Mac mini met M2-chip;

24-inch iMac met M2-chip;

MacBook Air met M2-chip;

iMac Pro met M1 Pro- of M1 Max-chip;

Mac Pro met twee of vier M1 Max-chips.

Gurman verwacht dat de eerste nieuwe Macs worden aangekondigd op 8 maart, wanneer Apple vermoedelijk zijn eerste event van het jaar organiseert. De presentatie zou draaien om de iPhone SE en iPad Air, maar volgens bronnen van Gurman kondigt Apple minimaal één nieuwe Mac aan.

Welke Macs in maart?

‘Aangezien de MacBook Pro en Mac mini de Macs met de oudste Apple Silicon-processor zijn, vermoed ik dat dit de eerste modellen zijn die worden geüpgraded’, schrijft Gurman. Daarmee doelt Gurman op de 13-inch MacBook Pro uit 2020 en de Mac mini uit 2020, die allebei een M1-processor hebben. De kans is groot dat zij in maart een opvolger krijgen.

Ook de iMac Pro lijkt er snel aan te komen. ‘Met de M1 Pro- en M1 Max-chips’ die al op de markt zijn, denk ik dat een lancering van de iMac Pro dichtbij is’, schrijft de Apple-insider. ‘Mij is verteld dat Apple zich voorbereidt op een nieuwe ronde van Mac-aankondigingen in mei of juni.’

Ook de superkrachtige Mac Pro maakt mogelijk snel zijn opwachting. Gurman verwacht dat Apple de machine al tijdens het WWC-evenement in juni aankondigt, waarna de Mac Pro in de herfst verkrijgbaar is. Het gaat om de snelste Mac ooit en hij is er in twee hoofdvarianten. De één heeft 20 CPU-kernen, met 64 grafische kernen. De krachtigste versie heeft liefst 40 CPU-kernen en 128 grafische kernen.

De nieuwe MacBook Air 2022 verwacht Gurman pas aan het eind van het jaar. ‘De MacBook Air is een goede holiday seller‘, dus het is logisch om hem rond die tijd van het jaar uit te brengen’, zegt de analist. De Air heeft vermoedelijk een nieuwe M2-chip. Die is iets sneller dan de M1, maar heeft eveneens een processor met acht kernen. Wel gaan de grafische kernen erop vooruit: van zeven of acht naar negen of tien.

Verwachte releasedatums

Als het gaat om de lanceringsdatums doet de Apple-insider dus heel wat voorspellingen. Hieronder vatten we het nog even samen:

13-inch MacBook Pro 2022: release in maart .

. Mac mini 2022: release in maart .

. iMac Pro: aankondiging in mei of juni .

. Mac Pro: aankondiging in juni , release in de herfst .

, release in de . MacBook Air 2022: release aan het eind van het jaar.

