Nieuwe Macs 2022: dit staat bij Apple op de planning

Volgend jaar staat bij Apple in het teken van de Mac! Het bedrijf heeft maar liefst vijf nieuwe Macs voor 2022 op de planning staan. Dit moet je weten.

Vijf nieuwe Macs in 2022

De doorgaans goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg geeft in zijn nieuwsbrief een overzicht van alle Macs die Apple van plan is om in 2022 te lanceren. Als alle info van Gurman uiteindelijk waar blijkt te zijn, dan wordt 2022 een enorm belangrijk jaar voor de Mac. Er staan maar liefst vijf nieuwe Macs op de planning. Hieronder zetten we ze op een rij.

Een high-end iMac met Apple Silicon-chip die boven de 24-inch iMac staat.

Een compleet vernieuwde MacBook Air met een M2-chip.

Een vernieuwde Mac mini.

Een nieuwe versie van de instap-MacBook Pro.

Een nieuwe Mac Pro met Apple Silicon-chip.

Opmerkelijke MacBook Pro

Over de meeste modellen hebben we al eerder geruchten vernomen. Zo was al redelijk duidelijk dat er een nieuwe iMac, MacBook Air, Mac mini en Mac Pro zouden komen, maar de nieuwe instap-MacBook Pro is wel een opmerkelijke.

Na de lancering van de compleet vernieuwde 14- en 16-inch MacBook Pro in oktober 2021 leek het er eigenlijk op dat de instap 13-inch MacBook Pro een stille dood zou sterven. Maar niet dus, want blijkbaar komt er een update.

Op dit moment zijn de details echter nog schaars. Want houdt die instap-MacBook Pro dan zijn oude design (mét Touch Bar)? Krijgt die ook een M2-processor zoals de MacBook Air? En zo ja, hou verhoudt die zich dan überhaupt in vergelijking met de waarschijnlijk goedkopere MacBook Air? Kortom, er lijkt een nieuwe goedkopere MacBook Pro te komen, maar hoe die er dan precies uitziet, is nog niet bekend.

De overige Macs van 2022

Over de overige Macs van 2022 is dan al wat meer bekend. We beginnen bij de iMac. Die krijgt naar verluidt een groter scherm dan de huidige 24-inch iMac. Maar of dat nou een 27-, 30- of 32-inch scherm wordt, dat is nog niet bekend. Aannemelijk is wel dat hij het design van de 24-inch iMac overneemt en een snellere Apple Silicon-chip krijgt.

De MacBook Air krijgt een compleet nieuw design, waarschijnlijk in dezelfde kleuren die we al kennen van de iMac 24-inch. Voor het eerst sinds 2009 krijgen we dan ook weer een MacBook met witte toetsen in plaats van zwarte.

Bij de Mac Pro is al duidelijk dat hij een veel snellere Apple Silicon-chip zal krijgen, want Apple zelf had beloofd dat in 2022 alle Macs met een M-processor beschikbaar zullen zijn. Volgens ons is de Mac Pro wel een uitgelezen kans voor een M2 Max of iets dergelijks. Het design van de Mac Pro is daarentegen onduidelijk. Het huidige design is nog niet heel oud of ouderwets, maar waarschijnlijk heb je geen reusachtige computerkast nodig voor een Apple Silicon-Mac Pro.

Ten slotte nog de Mac mini. Hier verwachten we een bescheiden update met alleen een nieuwe processor. Wellicht wordt hier dezelfde M2-chip gebruikt die in de MacBook Air van 2022 gaat zitten. Eventueel wordt hij nog wat dunner.

