‘MacBook Pro met mini-led-scherm komt dit jaar, later de MacBook Air’

Volgens een doorgaans betrouwbare Apple-analist krijgen we later dit jaar eindelijk de MacBook Pro met een mini-led-scherm te zien. Deze feature komt volgend jaar ook naar de populaire MacBook Air.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe MacBook Pro met mini-led-scherm

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe MacBook Pro met een mini-led-scherm, en nu doet Ming-Chi Kuo een duit in het zakje. Deze bekende Apple-analist, die vaak over betrouwbare informatie beschikt, bevestigt eerdere berichten over de Pro-MacBook. Dit meldt 9to5Mac. Een nieuwe versie, met een mini-led-scherm, moet daadwerkelijk later dit jaar verschijnen.

Ook de goedkopere MacBook Air krijgt een mini-led-display, maar wel pas later. Kuo heeft het over een aankondiging ‘ergens in 2022’, waardoor we dus nog wel even op de laptop moeten wachten. Ook dit komt overeen met geruchten, die stelden dat de Air pas volgend jaar een upgrade krijgt die een mini-led-scherm toevoegt.

Mini-led is een schermtechniek die voor het eerst op de iPad Pro 2021 werd geïntroduceerd. Het schermtype heeft verschillende voordelen: mini-led biedt een erg hoog contrast en zorgt ervoor dat displays heel dun kunnen worden gemaakt. Dit is belangrijk voor Apple, want het bedrijf maakt zijn apparaten het liefst zo slank mogelijk. Tot slot is mini-led energiezuinig, wat goed is voor de accuduur van MacBooks.

Ook naar kleinere iPad Pro

Verder meldt Kuo dat de 11 inch-iPad Pro volgend jaar van een mini-led-scherm wordt voorzien. Op dit moment heeft alleen de grotere (en duurdere) 12,9 inch-versie dit vernieuwende display. Apple zou volgend jaar meer leveranciers van mini-led-schermen kunnen hebben, waardoor de feature aan meer apparaten kan worden toegevoegd.

Het laatste nieuws over Apple: