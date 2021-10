‘Nieuwe MacBook Pro met M1X-chip komt deze maand’

Na het Apple-event in september staat deze maand vermoedelijk weer een event voor je klaar. Tijdens dit event zal Apple een nieuwe MacBook Pro met een snellere M1X-chip introduceren.

Nieuwe MacBook Pro met M1X-chip

De nieuwe MacBook Pro heeft niet alleen een snellere chip, maar krijgt ook een nieuw design. Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief. Verder vertelt hij dat Apple zijn nieuwe Mac’s meestal in oktober laat zien.

Er komen twee varianten van de nieuwe Apple M1X-chip. Beide versies hebben 10 processorkernen. Een daarvan heeft 16 grafische kernen en de tweede variant heeft 32 grafische kernen. Hierdoor is de M1X meer geschikt voor professionele taken, zoals het bewerken van video’s en andere zware programma’s. Hij verwacht daarnaast dat de nieuwe M1X-chip in een verbeterde Mac mini terecht komt.

En waar blijft de nieuwe MacBook Air?

Apple-analist Ming-Chi Kuo meldt dat de nieuwe MacBook Air pas in het derde kwartaal van 2022 verschijnt. De massaproductie start in het tweede of begin van het derde kwartaal. Het lijkt dus nog minstens een jaar te duren voordat Apple een nieuwe Air uitbrengt.

De MacBook Pro door de jaren heen

De MacBook Pro is het high-end model in de notebookreeks van Apple. Het apparaat is erg populair door de combinatie van uitstekende specificaties en een prachtig, slank design. De MacBook Pro werd in 2006 geïntroduceerd en wordt vrijwel jaarlijks vervangen door een nieuw model.

In oktober 2016 werd de MacBook Pro volledig vernieuwd, onder andere met een Touch Bar. Dit kleine touchscreen voegt contextgevoelige touchscreenknoppen toe. In 2018 introduceerde Apple wederom verbeteringen. Ook in 2019 en 2020 werden upgrades voor de MacBook Pro uitgebracht.

