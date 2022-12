Nieuwe MacBook Pro komt eerder dan verwacht (maar stelt een beetje teleur)

De nieuwe MacBook Pro-modellen komen eerder dan verwacht, maar grote updates blijven naar verwachting uit. iPhoned vertelt wanneer de nieuwe MacBooks uitgebracht worden.

Nieuwe MacBook Pro komt begin 2023

De nieuwe MacBook Pro wordt begin volgend jaar al op de markt verwacht. Dit voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Apple brengt de nieuwe MacBook Pro dan wederom uit in een 14- en 16-inch uitvoering. Het lijkt er echter op dat Apple geen grote veranderingen gaat introduceren. Wij zetten de verwachtingen voor je onder elkaar.

Grootste verandering: nieuwe M2-chips

De grootste verandering: de nieuwe modellen worden voorzien van de M2 Pro- en M2 Max-chips. Deze nog onaangekondigde (maar veel krachtigere) M2 Pro-chip zou opladen met een snelheid van 67 watt, terwijl het goedkopere M2-model ‘slechts’ een 35 watt-lader ondersteunt. De nieuwe MacBook Pro wordt dus nóg sneller en krachtiger dan zijn voorganger.

Deze nieuwe chips zijn vooral goed nieuws voor professionele gebruikers, die hun MacBook gebruiken voor bijvoorbeeld videobewerking of coderen. De nieuwe M2-chips zijn immers krachtiger, waardoor zware taken als videobewerking soepeler draaien op de laptop.

Verder weinig verandering voor de nieuwe MacBook Pro verwacht

Apple lijkt verder niet veel aan de machines te sleutelen. Volgens Gurman blijven het algehele ontwerp en de functies van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro ‘waarschijnlijk ongeveer hetzelfde’. Vorig jaar veranderde de MacBook Pro nog sterk met een nieuw ontwerp, MagSafe-aansluiting, een mooi mini-led-scherm en een verbeterde webcam.

Het is wel de verwachting dat Apple het werkgeheugen van de nieuwe MacBook Pro een (kleine) upgrade geeft. Er komt volgens Gurman meer en sneller RAM-geheugen naar de nieuwe uitvoeringen van de MacBook Pro.

Nu al in ontwikkeling bij Apple: iMac met M3-chip

Apple is volgens Gurman bovendien al begonnen aan de opvolger van de iMac. De iMac zou dan meteen een M3-chip krijgen, de iMac met een M2-chip wordt naar verluidt overgeslagen. Jammer genoeg lijkt het erop dat je ook voor de iMac met een M3-chip nog even geduld moet hebben. Volgens geruchten komt deze snelle iMac namelijk pas eind 2023.

De standaard M2-chip heeft een cpu met 8 cores (net als bij de M1), met wat kleine verbeteringen. Bij de gpu-cores is er wel wat aangepast, want deze heeft in plaats van zeven of acht gpu-cores nu negen of tien gpu-kernen. Het is dus nog even afwachten wat de M3-chip straks in petto heeft.

