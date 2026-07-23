Apple werkt aan een nieuwe MacBook Neo (met deze twee belangrijke upgrades)

Apple wil de MacBook Neo gaan verbeteren. Met deze twee upgrades wordt de betaalbare laptop nóg een stuk aantrekkelijker!

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Apple werkt aan een nieuwe MacBook Neo (met deze twee upgrades)

Apple heeft nog maar net de eerste MacBook Neo uitgebracht, maar werkt volgens nieuwe geruchten alweer aan een opvolger. Die tweede versie krijgt waarschijnlijk twee belangrijke verbeteringen: een snellere chip en meer werkgeheugen.

1. Een snellere A19 Pro-chip

De informatie komt van doorgaans betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman. Volgens hem krijgt de volgende Neo een A19 Pro-chip. In het huidige model zit nog een A18 Pro-chip.

Dat klinkt misschien als een kleine stap, maar de nieuwe chip moet de laptop sneller en zuiniger maken. Daar merk je vooral iets van wanneer je meerdere zaken tegelijk doet. Hoeveel sneller de nieuwe MacBook precies hiermee gaat worden, is echter nog niet bekend.

2. Meer werkgeheugen

De tweede belangrijke upgrade is het werkgeheugen. De huidige Neo heeft 8GB RAM. Het nieuwe model krijgt waarschijnlijk 12GB RAM.

Voor eenvoudig dagelijks gebruik is 8GB vaak genoeg. Toch is 12GB een stuk prettiger wanneer je de laptop meerdere jaren wilt blijven gebruiken. Apps worden namelijk steeds uitgebreider en vragen daardoor meer van je computer. Ook Apple’s AI-functies willen steeds meer werkgeheugen.

Ook nieuwe kleuren op komst?

Mogelijk voegt Apple ook een aantal nieuwe kleuren toe. De huidige MacBook Neo is verkrijgbaar in zilver, roze, citrus en indigo. Welke nieuwe kleuren Apple precies gaat kiezen voor de volgende MacBook Neo, is nog niet bekend.

Ook ontbreekt er nog een releasedatum. De eerste MacBook Neo verscheen in maart 2026. Daarom lijkt een opvolger in de eerste helft van 2027 een logische optie.

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MacBook Neo prijzen

De belangrijkste vraag is hoeveel Apple voor het nieuwe model gaat vragen. Onlangs heeft Apple voor de normale MacBook Neo een prijsverhoging doorgevoerd. Die is nu te koop vanaf € 699,-. Met een betere chip en 12GB werkgeheugen wordt de volgende MacBook Neo in ieder geval weer een interessante laptop voor school, werk en dagelijks gebruik.

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