Nieuwe MacBook wordt heel belangrijk voor Apple (om deze reden)

Apple staat op het punt om een nieuwe, goedkopere MacBook uit te brengen en die is heel erg belangrijk voor Apple – we leggen je uit waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe MacBook wordt heel belangrijk voor Apple

De aankomende goedkopere MacBook verschijnt deze week. De nieuwe MacBook draait op een A18 Pro-chip, heeft een iets kleiner scherm, maar beschikt nog steeds over alle kernfuncties van de Mac. Het grootste discussiepunt is de prijs. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gelooft Apple dat de prijs zo goed is dat die veel Windows- en Chromebook-gebruikers kan overtuigen om over te stappen. De nieuwe MacBook kan daardoor dus heel belangrijk worden voor Apple.

Dit kun je verwachten

Al bijna een jaar lang verschijnen er geruchten over de eerste goedkopere MacBook van Apple. Dit is wat de nieuwe MacBook te bieden heeft:

Een kleiner 12,9-inch scherm, waarschijnlijk met een lagere helderheid en geen True Tone-ondersteuning.

Aluminium behuizing en een aantal leuke kleuropties.

A18 Pro-chip uit de iPhone 16 Pro-serie, mogelijk 8 GB werkgeheugen.

Beperkte opslagopties, mogelijk alleen 256 GB en 512 GB.

Veel lagere prijs, mogelijk vanaf 599 dollar (700 euro).

Mogelijk veel vraag

Volgens Gurman gelooft Apple dat de lage prijs ervoor zorgt dat veel kopers van pc’s en Chromebooks zullen overstappen. Hij meldt ook dat er op de lanceringsdag mogelijk veel vraag naar het product is en dat winkelmedewerkers gewaarschuwd zijn dat ze mogelijk langer moeten werken. Dat is ook altijd het geval bij de lancering van een nieuwe iPhone.

De tijd zal leren of deze nieuwe MacBook echt een hit wordt. We verwachten zeker wel dat de nieuwe MacBook erg aantrekkelijk zal zijn, maar of hij op de eerste dag al veel aandacht krijgt van consumenten is nog maar de vraag. Apple lijkt daar echter anders over te denken, dus misschien is er een belangrijk detail waar we nu nog niets vanaf weten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je niets missen van de nieuwe goedkopere MacBook en alle andere producten die Apple deze week lanceert? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!