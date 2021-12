Gerucht: nieuwe MacBook Air heet simpelweg ‘MacBook’

Wacht jij op de nieuwe MacBook Air? Geen nood, die komt nog steeds. Hij krijgt alleen een andere naam, als we een nieuw gerucht mogen geloven.

Doei, MacBook Air!

Apple werkt hard aan een nieuwe Mac-lineup voor 2022. Hieronder valt een nieuwe high-end iMac, een Mac Pro met Apple Silicon, een geüpdatete Mac mini, een instap-MacBook Pro en een herontworpen MacBook Air. Het is niet gek dat de gemiddelde consument door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom zou Apple de volgende MacBook Air een makkelijkere naam willen geven. Volgens bekende en betrouwbare lekker Dylandkt heet de nieuwe laptop simpelweg ‘MacBook’.

De nieuwe MacBook krijgt een kleurrijk ontwerp. Denk hierbij aan kleuren als paars, blauw, rood en groen. Daarnaast worden de schermranden en het toetsenbord van de laptop wit. In een ver verleden verkocht Apple al een witte MacBook, gemaakt van plastic. Als de geruchten over de nieuwe MacBook kloppen, krijgt het apparaat dus een behoorlijke lading nostalgie met zich mee. In een moderner en hoogwaardiger jasje, natuurlijk.

Gloednieuwe M2-chip

Naast een nieuw ontwerp krijgt de nieuwe MacBook uiteraard ook een frisse binnenkant. Zo is het apparaat naar verwachting voorzien van een krachtige M2-chip. Dit is de opvolger van Apples veelgeprezen M1-chip. Hoewel de M2 qua cijfer krachtiger klinkt dan de M1 Pro en de M1 Max in de meest recente MacBook Pro’s, is dit waarschijnlijk niet het geval.

Dat betekent niet dat laptop traag wordt; integendeel zelfs. De huidige MacBook Air beschikt over een M1-chip. Deze brak vlak na aankondiging allerlei snelheidsrecords. De M2 doet hier nog een schepje bovenop en is ongetwijfeld krachtiger dan mening consument nodig heeft.

