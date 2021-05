Hopelijk ziet de nieuwe MacBook Air eruit zoals dit concept

Een concept van de nieuwe MacBook Air 2021 laat zien hoe Apples nieuwe laptop er misschien uit komt te zien. Wij hopen vooral op deze 3 verbeteringen.

MacBook Air 2021 concept laat nieuw design zien

Het concept is gebaseerd op geruchten en de eerder verschenen iMac 2021. Het is dus niet zeker of de MacBook Air van dit jaar er echt zo uit komt te zien.

1. Dunner design, kleinere randen

Dun, dunner, dunst. Als we het concept van de nieuwe MacBook Air mogen geloven wordt dit Apples dunste laptop ooit. Heel vreemd is deze voorspelling niet, want de kersverse iMac 2021 heeft ook een ongekend dunne behuizing. De Apple-desktop is zelfs maar iets dikker dan de nieuwe afstandsbediening van de Apple TV.

Niet alleen de behuizing is dunner, ook de schermranden zijn geslonken. Zo krijg je meer scherm tot je beschikking. Wij hopen dat Apple dit design aanhoudt, want de iMac 2021 heeft misschien een hele dunne behuizing, maar wel een gigantische onderkin.

2. Apple-hardware zorgt voor power

Het staat vast dat de nieuwe MacBook Air een Apple-chip krijgt. De MacBook Air van 2020 was de eerste Apple-laptop met een zelfgemaakte M1-chip en dus is het logisch dat de opvolger dit voorbeeld volgt.

Het lijkt ons sterk dat de MacBook Air van 2021 een M2-processor krijgt. Volgens geruchten is deze chip voorbehouden aan de MacBook Pro 2021, die veel duurder is.

3. MagSafe voor nieuwe MacBook Air

Nog een inkopper: MagSafe. Apple blies deze draadloze technologie nieuw leven in met de iPhone 12. Dankzij de magneten van MagSafe kun je bijvoorbeeld een draadloze oplader vastklikken en je telefoon van stroom voorzien. Hopelijk voegt Apple MagSafe ook toe aan de MacBook Air van dit jaar.

Meer kleur voor MacBook Air?

De nieuwe iMac kun je kopen in allerlei frisse, zomerse kleuren. Aangezien Apple haar producten vaak in een bepaalde stijl uitbrengt, denken veel mensen dat ook de MacBook Air en MacBook Pro van dit jaar in veel kleuren verschijnen. Een eerder verschenen concept van de MacBook Air liet al zien hoe dit er mogelijk uit komt te zien.

