‘Nieuwe MacBook Air 2023 krijgt flinke update: M3 én 15-inch scherm’

Apple komt dit jaar met de nieuwe MacBook Air 2023 en de laptop krijgt een aantal flinke upgrades. Wat verandert er aan de laptop?

Nieuwe MacBook Air verschijnt dit jaar

Apple komt dit jaar met een nieuwe MacBook Air als we de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman moeten geloven. De MacBook Air-reeks wordt met twee modellen uitgebreid: een 13-inch en een 15-inch MacBook 2023.

Er gaan al jarenlang geruchten over een 15-inch MacBook, maar Apple heeft de grotere laptop nog steeds niet gelanceerd. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Naast het grotere schermformaat gaat er volgens Gurman niet veel veranderen aan het design van de MacBooks. De MacBooks krijgen wel een nieuwe chip.

Kleine MacBook Air 2023 krijgt nieuwe M3-chip

Volgens Gurman krijgt de kleinere 13-inch MacBook Air de nieuwe M3-chip. Deze chip is de opvolger van de M2, die in de vorige generatie MacBook Air verscheen. Met de introductie van de M3-chip bij de nieuwe MacBook Air 2023 volgt Apple een bekend patroon. De M1 en de M2 vonden we ook als eerste terug in de MacBook Air. Vervolgens verschenen de Max- en Pro-versies van de chip in de MacBook Pro.

Het is volgens Gurman nog niet zeker of de 15-inch MacBook de nieuwe M3-chip krijgt. Apple zou er in ieder geval voor kiezen om de 13-inch MacBook Air de nieuwe chip te geven, omdat de laptop anders nog teveel op zijn voorganger lijkt. Het grotere scherm van de 15-inch MacBook Air 2023 zou mogelijk al genoeg vernieuwing voor de laptop zijn. Deze krijgt dan wel nog de ‘oude’ M2-chip.

Apple is naar verluidt eind december al begonnen met het maken van 3nm-chips, terwijl de huidige M2-chips nog 5nm-chips zijn. De M3-chip in de MacBook Air 2023 en de A17-chip in de iPhone 15 zijn dan de eerste chips die op deze manier worden gemaakt. De M3-chip is naar verwachting opnieuw sneller en krachtiger dan zijn voorganger.

Nieuwe MacBooks verschijnen in de lente en zomer

De nieuwe MacBooks verschijnen volgens Gurman al snel: de 15-inch MacBook Air wordt mogelijk volgende maand al gepresenteerd. De kleinere MacBook Air 2023 volgt in juni op de WWDC. Dit past binnen de voorspelling dat de grote MacBook geen M3-chip krijgt, Apple kondigt de nieuwe chip dan pas tijdens de WWDC in juni aan.

Wil je niet wachten op de nieuwe MacBook Air 2023? Apple heeft begin dit jaar een reeks nieuwe MacBook Pro's uitgebracht, die beschikken over een krachtige processor én de beste Mac-batterij ooit.

