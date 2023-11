Nieuwe look van Google Maps is verschrikkelijk (en dit is waarom)

Google Maps heeft sinds kort een nieuwe look gekregen en dat is toch even wennen. Een voormalig ontwerper van Google Maps vindt het zelf een rommeltje.

Nieuwe look Google Maps is verschrikkelijk

Vorige week is Google Maps begonnen aan het uitrollen van een nieuwe look voor de populaire kaartendienst. Er zijn daarmee een aantal opvallende veranderingen doorgevoerd. Zo zijn onder andere verharde wegen duidelijker te zien, maar wandelpaden juist een stuk slechter te herkennen. Snelwegen zijn nu grijs en vallen minder op. Dat is echter niet het enige wat er aangepast is.

Een voormalige ontwerper bij Google Maps heeft op X (voormalig Twitter) ook haar zegje gedaan over de nieuwe look. Sterker nog: ze vindt de nieuwe look van Google Maps helemaal niks. De kleuren van water en parken lijken nu teveel op elkaar en lopen bijna in elkaar over. Maar er is een ander punt waar ze meer problemen mee heeft.

Ze vindt vooral alle ‘rommel’ op de kaart vervelend. Volgens haar liggen er nu teveel elementen op de kaart. Vooral de knoppen onder het zoekveld vindt ze teveel van het goede.

De voormalige ontwerper bij Google Maps zegt dat de kaart het belangrijkste onderdeel van de app is en altijd centraal moet staan. Alleen de zaken die echt nuttig zijn mogen daarop. Ze geeft ook een mogelijke oplossing om de nieuwe look van Google Maps te verbeteren.

Ze laat hierin de zoekbalk bovenin staan, maar de navigatieknop komt onderin terecht. In deze nieuwe balk komen dan de meeste van de overige functies en knoppen te staan.

Ze vertelt verder dat in 2007 Google Maps ook al een rommeltje was geworden. En dat ze nieuwe functies overal in de app probeerden te proppen. Toen heeft Google Maps ook een re-design gekregen. Volgens haar wordt het tijd om dat nog een keer te doen.

