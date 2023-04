‘Nieuwe knoppen iPhone 15 krijgen een speciale functie’

De iPhone 15 Pro krijgt een nieuw soort knoppen. Deze knoppen werken normaal alleen als je ze direct aanraakt, maar daar heeft Apple iets op gevonden!

Nieuwe knoppen iPhone 15 Pro

De afgelopen paar maanden is veel duidelijk geworden over de nieuwe knoppen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Zo was op gelekte foto’s van de iPhone 15 Pro al te zien dat de nieuwe telefoon één grote volumeknop krijgt, in plaats van de twee losse knoppen bij de huidige iPhones. Ook de mute-knop ondergaat een metamorfose en wordt een multifunctionele actie-knop.

Deze nieuwe knoppen kan je niet meer fysiek indrukken, ze werken in plaats daarvan met trilmotoren. Deze manier van indrukken kennen we al van de thuisknop op de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Het grote nadeel bij deze telefoons was dat je de thuisknop niet kon indrukken met handschoenen aan. De knoppen reageerden alleen op direct contact met de huid. Juist voor dit probleem heeft Apple bij de iPhone 15 Pro een oplossing bedacht.

Gevoeligheid van knoppen is aan te passen

Bij de iPhone 15 Pro (Max) is de gevoeligheid van de knoppen namelijk aan te passen. De knoppen, die werken met Haptic Touch, registreren op die manier ook aanrakingen met bijvoorbeeld handschoenen aan.

Je kunt de gevoeligheid van de knoppen dan in de winter verhogen, wanneer je handschoenen raakt. De nieuwe knoppen van je iPhone werken dan nog steeds, zonder dat je eerst je handschoenen uit hoeft te doen.

Daarnaast werkt Apple aan een functie, waarmee de knoppen nog steeds werken als de iPhone 15 (bijna) leeg is. De functie werkt met een techniek waarmee de iPhone in speciale energiebesparingsmodus gaat, zodat je de knoppen alsnog in kan drukken bij een vrijwel lege batterij.

Dezelfde techniek wordt nu al gebruikt voor de Find my iPhone-functie wanneer je telefoon leeg is. Je locatie wordt dan alsnog gedeeld.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

De nieuwe knoppen van de iPhone 15 worden dus geavanceerder dan gedacht. Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 waarschijnlijk geen fysieke simkaart meer krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt.

Ben je benieuwd naar alle weetjes over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de Apples aankomende iPhone.

