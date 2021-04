Een serie afbeeldingen op het Chinese sociale netwerkplatform Weibo tonen nieuwe kleuropties voor MagSafe-hoesjes van de iPhone 12. Dezelfde kleuropties verschijnen ook op Twitter via de betrouwbare insider DuanRui.

‘Vier nieuwe kleuropties voor iPhone 12 MagSafe-hoesjes’

De afbeeldingen, gedeeld via Weibo en Twitter, tonen verschillende kleuropties. Het lijkt er nu op dat Apple de kleuren lichtblauw, donkerpaars, lichtgroen en oranje/zalmroze introduceert. Ook in 2020 bracht Apple in het voorjaar nieuwe hoesjes in vergelijkbare kleuren uit, echter waren deze bestemd voor de iPhone 11.

De vermoedelijke nieuwe kleuropties zijn onder andere door insider DuanRui gedeeld. In het verleden deelde deze twitteraar al nauwkeurige informatie over onder andere de productnaam van de iPhone 12 mini.

Zijn Apple Watch-banden ook klaar voor de lente?

In 2020 bracht Apple naast nieuwe iPhone 11-hoesjes ook nieuwe Apple Watch-bandjes uit. Mocht het bedrijf dit jaar weer hetzelfde besluiten, dan kan het zomaar zijn dat de opgedoken nieuwe kleuropties ook gelden voor de polsbanden van Apples slimme horloge.

MagSafe: de magnetische iPhone 12-aansluiting

MagSafe is met de komst van de iPhone 12 voor het eerst geïntroduceerd. Het is daarmee ook één van de meest interessante functies van deze telefoon. Maar wat is het precies en wat kun je ermee?

MagSafe is in de eerste plaats bedoeld om opladers en accessoires – dus ook het smartphonehoesje – beter met de iPhone samen te laten werken. Dankzij de MagSafe magneet kunnen hoesjes gemakkelijker en steviger aan een iPhone bevestigd worden. Daarnaast worden er hele nieuwe dingen mogelijk. Zo is er ook een kleine kaartenhouder die je op de achterkant van je iPhone kunt ‘plakken’. Het handige is dat de magneet zo sterk is dat je meerdere MagSafe-producten op elkaar kunt plakken. Een iPhone 12 met een MagSafe-hoesje en daarop een MagSafe kaarthouder bijvoorbeeld.

