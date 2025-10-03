Deze nieuwe iPhones van 2025 zijn véél populairder dan verwacht 

De nieuwe iPhones van 2025 liggen in de winkels en twee modellen zijn veel populairder dan verwacht. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhones populair

Apple heeft de line-up van de iPhones in 2025 behoorlijk aangepast. Het bedrijf nam afscheid van de grotere iPhone Plus en bracht in plaats daarvan de extreem dunne iPhone Air uit. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we een compleet nieuwe behuizing, terwijl de iPhone 17 veel functies van eerdere Pro-modellen heeft overgenomen. Het lijkt erop dat gebruikers enthousiast zijn over deze aanpassingen, want de nieuwe iPhones zijn veel populairder dan verwacht.

De iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone Air liggen sinds vrijdag 19 september in de winkels. Uit de eerste rapporten blijkt dat de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro veel vaker over de toonbank zijn gegaan, dan oorspronkelijk werd verwacht. Deze iPhones zijn erg populair, waardoor analisten hun verwachten voor de verkoop van de iPhone 17 én iPhone 18 naar boven bijstellen. Goed nieuws dus voor Apple, want het bedrijf heeft de productie van de iPhone 17 inmiddels verhoogd.

iPhone 17 populairder dan iPhone 16

Apple-analist Ming-Chi Kuo gaf eerder al aan dat de verkoop van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro voortvarend was begonnen. Morgan Stanley, een Amerikaanse investeringsbank, bevestigt nu dat deze nieuwe iPhones populairder zijn dan verwacht. De geavanceerde Pro-functies bij de iPhone 17 en de grote veranderingen bij de iPhone 17 Pro dragen zonder twijfel bij aan de hoge verkoopcijfers.

Dat is waarschijnlijk niet de enige reden dat de nieuwe iPhones van 2025 zo populair zijn. Veel gebruikers doen meerdere jaren met hetzelfde toestel, zo is de iPhone 13 nog steeds een veelvoorkomende iPhone. Dit jaar is een groot aantal gebruikers toe aan een nieuwe iPhone, waardoor de iPhone 17 vaker wordt gekocht dan de iPhone 16. Zowel in de voorverkoop als bij de officiële release is de iPhone 17-serie vaker verkocht dan de iPhone 16-serie vorig jaar.

Dit zijn de laagste prijzen

Wereldwijd zijn de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro de populairste iPhones van het moment. Over de verkoopcijfers van de iPhone Air kan nog niet veel gezegd worden, omdat dit apparaat nog niet is uitgebracht in China. Dat land is een belangrijke afzetmarkt voor Apple. Zo is de iPhone 17 met 256 GB daar een ontzettend populair toestel. Analisten verwachten dat de hoge verkoopcijfers van de iPhone 17 volgend jaar ook terug te zien zijn bij de iPhone 18-serie. Er staan dan eveneens grote veranderingen op de planning. Daarover lees je hier meer:

Dat de iPhone 17 zo populair is komt mogelijk ook door de prijs. Apple heeft de beginprijs van het toestel niet verhoogd, ondanks alle nieuwe functies die naar de iPhone zijn gekomen. Je betaalt voor de iPhone 17 € 969,-. Voor die prijs krijg je het basismodel met maar liefst 256 GB. Wil je het beste van het beste? Dan is de iPhone 17 Pro de juiste keuze, die je voor € 1.328,99 in huis haalt. Bekijk hier de laagste prijzen van de populairste iPhones van 2025: