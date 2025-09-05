Deze nieuwe iPhone krijgt onder meer Touch ID en vier camera’s

Eind 2026 komt er een nieuwe iPhone die net zoals de Pro-modellen vier camera’s heeft, maar tegelijkertijd Touch ID in plaats van Face ID.

Deze nieuwe iPhone krijgt Touch ID en vier camera’s

Vier camera’s is tegenwoordig redelijk normaal op high-end smartphones. Zo heeft de iPhone 16 Pro drie camera’s aan de achterkant en één aan de voorkant. Aan de andere kant lijkt Touch ID wel een stap terug in de tijd. Toch werkt Apple aan een high-end iPhone met Touch ID en niet met Face ID zoals alle andere Pro-modellen.

Die iPhone is de allereerste vouwbare iPhone van Apple, ook wel bekend als de iPhone Fold. De informatie over de vier camera’s en Touch ID is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Hij zegt dat Apple Touch ID in de powerknop van de iPhone Fold inbouwt, waarschijnlijk om ruimte aan de binnenkant te besparen. Apple heeft al eerder Touch ID geïntegreerd in de vergrendelknop van de iPad, iPad Air en iPad mini.

Dit kun je verwachten van de iPhone Fold

De iPhone Fold krijgt vermoedelijk een 5,5-inch scherm aan de buitenkant en een 7,8-inch scherm aan de binnenkant waar geen zichtbare vouw in komt. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft een scherm van 6,5 en een van 8 inch, dus de eerste vouwbare iPhone wordt wel een stukje kleiner.

Apple legt bij de ontwikkeling van de iPhone Fold de nadruk op het verbeteren van de energie-efficiëntie. Bijvoorbeeld door componenten zoals de beeldschermdriver te verkleinen om ruimte te maken voor meer batterijcellen. Mogelijk kiest Apple mede daarom voor Touch ID op de nieuwe iPhone. Het toestel maakt vermoedelijk gebruik van batterijcellen met een hoge dichtheid, mogelijk dezelfde die Apple gebruikt in de aankomende iPhone 17 Air.

Gurman zegt ook dat de vouwbare iPhone gebruik zal maken van de tweede generatie C2-modem voor mobiele connectiviteit. Apple introduceerde de C1-modem eerder dit jaar in de iPhone 16e en werkt inmiddels dus aan een nieuwe versie. Daarnaast zal de iPhone Fold geen fysiek simkaartslot krijgen en werkt dus alleen met een eSim.

