De nieuwe iPhone SE komt eraan – dit weten we al over het toestel

De iPhone SE is een populaire iPhone voor mensen die niet al te veel geld aan hun smartphone willen uitgeven. Op 8 maart kondigt Apple hoogstwaarschijnlijk een nieuwe generatie van het toestel aan.

Apple kondigt nieuwe iPhone SE aan op 8 maart

Met aan zekerheid grensende waarschijnlijkheid komt er een nieuwe iPhone SE aan! Het huidige model stamt uit 2020, dus een update is meer dan welkom. De volgende generatie iPhone SE lijkt op het eerste gezicht weinig te veranderen, maar schijn bedriegt. Apple heeft de meeste veranderingen verstopt onder de motorkap. Dit weten we al over de nieuwe iPhone SE.

1. Een bekend design

De iPhone SE 2022 krijgt volgens de geruchten hetzelfde ontwerp als de huidige iPhone SE. Dit betekent dat het toestel een thuisknop met Touch ID, een glazen voor- en achterkant, aluminium randen en een enkele camera op de achterkant krijgt. De huidige SE komt in drie kleuren: wit, zwart en rood. De kans is groot dat de iPhone SE 2022 een aantal nieuwe kleuren krijgt, zodat het toestel ondanks het ‘oude’ design een frisse uitstraling krijgt.

2. A15-chip voor snelle prestaties

De huidige iPhone SE draait op een A13-chip. Deze zagen we ook al bij de iPhone 11-serie. Hoewel de chip nog steeds prima presteert, is het wel tijd voor een upgrade. De nieuwe iPhone SE krijgt daarom een A15-chip aan boord – mits de geruchten kloppen. Apples duurste iPhone, de iPhone 13 Pro Max, heeft ook een A15-chip onder de motorkap.

Apple zet met de SE vol in op kracht. Door veelal ‘oude’ onderdelen te gebruiken houdt de fabrikant genoeg geld voor bijvoorbeeld de nieuwste chip. De A15-chip is de snelste chip die je momenteel in een smartphone kunt vinden. Je kunt met de iPhone SE 2022 dus de meest intensieve games spelen, zonder vertraging internetten en ongelimiteerd TikTokken.

3. 5G-ondersteuning

Sinds de iPhone 12 beschikken alle iPhones over 5G-antennes. Hiermee maak je verbinding met het 5G-netwerk, waardoor je internetsnelheid een behoorlijke sprong maakt. De huidige SE kwam voor de iPhone 12 op de markt en ondersteunt enkel 4G-internet. Hierdoor is de smartphone op dat vlak niet heel toekomstbestendig.

De volgende iPhone SE krijgt wél 5G-internet. Dat betekent dat alles met een internetverbinding sneller gaat – van films streamen tot iPhoned-artikelen lezen. Je hebt hiervoor natuurlijk wel een abonnement met 5G-internet voor nodig.

4. Betere camera

We zijn er vrij zeker van dat de iPhone SE 2022 een betere camera krijgt. Het wordt nog steeds een enkele lens, dus verwacht geen extra ultragroothoeklens of telelens. Wel krijgt de nieuwe camera waarschijnlijk een betere lens. Wie weet is het dezelfde lens die we eerder in de iPhone 13 of iPhone 12 zagen.

De onthulling van de nieuwe iPhone SE volg je met iPhoned

Apple kondigt de iPhone SE 2022 aan op het ‘Peak performance’-event, dat plaatsvindt op 8 maart. Het volledige evenement is live te volgen via Apples website en YouTube-kanaal. De show begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard doet de redactie van iPhoned ook live verslag van de avond. Zo houden we je op de hoogte van alle onthullingen.

