Nieuwe iPhone SE komt binnenkort (maar die wordt anders dan je denkt)

De nieuwe versie van de iPhone SE komt binnenkort, maar die wordt in 2026 anders dan je denkt. Deze veranderingen kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie.

Opvolger van de iPhone SE

De eerste iPhone van 2026 kan ieder moment verschijnen! Lange tijd was de iPhone SE het instapmodel van de iPhone. Daar kwam vorig jaar verandering in, want Apple bracht in februari 2025 de iPhone 16e uit. Dit is de nieuwe versie van de iPhone SE, maar met een aangepast ontwerp en een nieuwe naam. Waar de iPhone SE 2022 nog Touch ID heeft, is de iPhone 16e beveiligd met Face ID.

In 2026 zien we weer een nieuwe versie van de iPhone SE, want Apple brengt dit jaar de iPhone 17e uit. We hoeven niet lang te wachten op de volgende iPhone, de telefoon kan ieder moment verschijnen. Tim Cook heeft al aangekondigd dat de eerste week van maart belangrijk wordt voor Apple, dus de kans dat de iPhone 17e dan verschijnt is groot. Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone SE? Heb dan nog even geduld, want de iPhone 17e komt binnenkort.

iPhone SE 2022.

iPhone 17e

De iPhone 17e krijgt zowel onder als boven de motorkap een aantal belangrijke verbeteringen. Apple voorziet de nieuwe iPhone naar verluidt van de A19-chip. Dat is geen nieuwe processor, want de iPhone 17 draait al op dezelfde chip. Met de A19-chip is de iPhone 17e ongeveer tien procent sneller dan de iPhone 16 en de iPhone 16e. In het werkgeheugen worden geen wijzigingen verwacht, dat wordt opnieuw 8 GB RAM.

Waar de iPhone 17 inmiddels over een 6,3-inch scherm beschikt, blijft dat bij de iPhone 17e een 6,1-inch display. Aan de achterzijde van de behuizing voert Apple een belangrijke verbetering door. De iPhone 17e krijgt ondersteuning voor MagSafe. Deze functie ontbreekt nog bij de iPhone 16e, maar komt wel naar de nieuwe generatie van de iPhone. Dat betekent dat draadloos opladen veel sneller werkt bij de iPhone 17e en dat magnetische accessoires blijven plakken op de telefoon.

Einde van de iPhone SE

Verder krijgt de iPhone 17e volgens geruchten mogelijk een Dynamic Island. De iPhone 16e moet het nog doen met de notch, de inkeping boven het scherm. Bij de reguliere iPhones zien we deze inkeping al jaren niet meer, waardoor het hoog tijd is dat het instapmodel eveneens afscheid neemt van de notch. Met het Dynamic Island krijg je bij de iPhone 17e snel toegang tot applicaties die op de achtergrond draaien, zoals lopende timers of nummers die op dat moment afspelen.

Er komt in 2026 dus weer een iPhone SE, maar op een andere manier dan je denkt. De iPhone 17e is de opvolger van de iPhone SE 2022 en de iPhone 16e. Door de aanstaande release van de iPhone 17e lijkt het zo goed als zeker dat Apple afscheid neemt van de eerdere benaming. De iPhone SE verschijnt zodoende in een andere vorm, want de iPhone 17e heeft de belangrijkste functies tegen een lagere prijs.

Wil je niks missen van de release van het nieuwe instapmodel?