Bewijs: nieuwe iPhone SE 2022 en iPad op komst

Apple brengt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe iPhone SE 2022 uit. Dit blijkt uit codenamen die het bedrijf uit Cupertino heeft geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission (EEC). Ook is er een nieuwe iPad in aantocht.

Nieuwe iPhone SE 2022 en iPad

In landen die vallen onder de EEC (onder meer Rusland en Kazachstan) zijn bedrijven verplicht om elektronische apparatuur te registreren. Hierdoor is het vaak al voortijdig bekend dat er een productrelease van Apple op komst is. Vaak worden producten twee tot drie maanden voor de aankondiging geregistreerd.

Dit keer zijn er in de database nieuwe modelnummers voor iPhone- en iPad-modellen gespot. De eerste laat zich gemakkelijk raden: dat moet een registratie van de iPhone SE 2022 zijn. Als het om de iPad gaat zijn er twee kandidaten: de iPad Air of iPad Pro.

In de database zijn drie nieuwe iPhone-modelnummers opgedoken: A2595, A2783 en A2784. Dat betekent niet dat er drie iPhones komen. Een iPhone SE uit Europa ondersteunt andere LTE-banden dan een iPhone SE uit China of de VS, waardoor ze lichtelijk van elkaar afwijken en verschillende modelnummers hebben.

iPad Pro of iPad Air?

De nieuwkomers aan de iPad-kant zijn de A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 en A2766. Mogelijk is het een registratie van de iPad Air, die van alle iPad-modellen het langst geen update heeft gehad. Maar ook een snelle lancering van de iPad Pro 2022 is aannemelijk, aangezien Apple de iPad Pro 2021 en iPad Pro 2020 ook in het voorjaar aankondigde.

Volgens eerdere geruchten wordt de iPhone SE in maart of april aangekondigd, tijdens een Apple-event. De kans is groot dat we dan dus ook een nieuwe iPad zien. En wellicht zien we ook een nieuwe Mac verschijnen, zoals de 27-inch iMac Pro.

De iPhone SE 2022 verandert overigens niet spectaculair. Het ietwat gedateerde uiterlijk blijft onveranderd, dus de thuisknop met Touch ID is nog steeds aanwezig. Wel stopt Apple er een krachtigere A15-chip in en is er 5G-ondersteuning.

