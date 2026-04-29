Deze nieuwe iPhone wordt waarschijnlijk héél populair – en dat is verrassend

Apple komt dit jaar met een compleet nieuwe iPhone, die naar verwachting heel populair wordt. Om deze nieuwe iPhone gaat het!

iPhone Ultra

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Apple werkt aan de nieuwe generatie van de iPhone, die vermoedelijk in september wordt gepresenteerd. Volgens geruchten staan er in 2026 nog drie nieuwe iPhones op de planning, waaronder de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. De iPhone 18 komt niet in september, in plaats daarvan verschijnt de compleet nieuwe iPhone Ultra. Dit wordt het eerste opvouwbare apparaat van Apple.

Het is al jaren de verwachting dat Apple met een opvouwbaar toestel komt. Dat lijkt in 2026 eindelijk te gebeuren met de iPhone Ultra, ook wel de iPhone Fold genoemd. De nieuwe iPhone klapt open als een boek en is dan ongeveer even groot als de iPad mini 2024. September wordt dus nog spannender dan normaal voor Apple, omdat het bedrijf dan de concurrentie aangaat met de opvouwbare toestellen van Samsung en Google.

Nieuwe iPhone wordt populair

Samsung, Motorola en Google hebben al meerdere opvouwbare smartphones uitgebracht. Voor Apple wordt de iPhone Ultra pas het eerste vouwbare toestel, maar die nieuwe iPhone wordt volgens een recent rapport direct heel populair. Counterpoint Research verwacht dat Apple aan het einde van 2026 maar liefst 46 procent van de opvouwbare smartphones in Noord-Amerika verkoopt. Dat zou een groot succes voor de iPhone Ultra betekenen.

Volgens Counterpoint Research gaat dit succes van Apple vooral ten koste van Google en Motorola. Bij Google wordt een daling van 5 procent naar 3 procent verwacht, voor Motorola is dat zelfs een daling van 44 procent naar 23 procent. Voor Samsung heeft de lancering van de iPhone Ultra ook gevolgen, want Samsung verkoopt in 2025 maar liefst 51 procent van alle opvouwbare smartphones in Noord-Amerika. Dat aandeel loopt in 2026 terug naar slechts 29 procent, omdat de nieuwe iPhone Ultra volgens het rapport zo populair wordt.

Release van de iPhone Ultra

Het is een verrassend rapport van Counterpoint Research, dat voorspelt dat de compleet nieuwe iPhone populairder wordt dan verwacht. Het blijft nog afwachten of de iPhone Ultra een groot succes wordt, omdat het telefoon een heel hoog prijskaartjes krijgt. Volgens geruchten betaal je minimaal 2400 euro voor de eerste opvouwbare iPhone. Het wordt dus geen telefoon voor het grote publiek, maar dat maakt volgens het rapport van Counterpoint Research weinig uit.

Onder de opvouwbare smartphones wordt de nieuwe iPhone mogelijk heel populair, maar daarvoor moet Apple de telefoon wel op tijd uitbrengen. Het is de verwachting dat de iPhone Ultra in september wordt aangekondigd, de release volgt mogelijk pas in december. De kans is klein dat Apple in dat geval een marktaandeel van 46 procent weet te veroveren in 2026. Over een aantal maanden weten we veel meer, als Apple de iPhone Ultra heeft aangekondigd en de definitieve releasedatum heeft onthuld.

