iPhone 14 levertijd: Alles over de voorraad en beschikbaarheid

Wil je de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max kopen? Je bent niet de enige. De nieuwe Apple-telefoons zijn altijd razend populair waardoor levertijden snel kunnen oplopen. Sommige uitvoeringen zijn beperkt beschikbaar en bij de gewilde modellen gaat de voorraad er hard doorheen. In dit artikel informeren we je over de levertijden en voorraad van providers en webshops, zodat jij niet naast het net vist en je iPhone 14 snel in huis kan halen.

Levertijd iPhone 14 modellen: wat weten we nu al

De laatste tijd verschenen er verschillende geruchten dat er leveringsproblemen waren voor specifieke onderdelen voor de iPhone 14 modellen. Maar vaak werden deze gaten weer opgevuld door andere leveranciers of zou het geen groot effect hebben op de totale productie. Apple verwacht veel van de nieuwe iPhone en heeft er dan ook veel besteld. Maar wat er van uiteindelijk naar Nederland komt en hoe groot de voorraad zal zijn blijft een raadsel.

Ieder jaar zijn er bepaalde uitvoeringen die populairder zijn dan andere, waardoor levertijden oplopen. Ook zijn sommige modellen maar beperkt beschikbaar door minder voorraad. Daarbij weten webwinkels en providers niet precies welke voorraad ze krijgen van Apple. Hierdoor is het vooral in de pre-order-periode moeilijk om actuele levertijden goed te communiceren. Na de pre-order-periode zie je de levertijd dan ook vaak heel snel oplopen, omdat dan meer bekend is over de voorraad en de populariteit van modellen die worden verkocht.

iPhone 14 pre-order: lange levertijd omzeilen

De pre-order start naar verwachting op 9 september 2022 waarna op vrijdag 16 september de eerste nieuwe iPhones uitgeleverd zullen worden. Je kan wachten tot hij in de winkel ligt, maar de kans is groot dat je dan misgrijpt. Wil je de nieuwe iPhone echt als eerste in huis halen, dan moet je gebruik maken van de pre-order mogelijkheid die webshops en providers bieden. Daarvoor is het handig om alvast onderstaande zaken te regelen en een keuze te maken uit de volgende modellen:

De iPhone 14 en 14 Max zullen verschijnen in een 128GB, 245GB en 512GB uitvoering in de kleuren middernacht, sterrenlicht, rood, sky blue of paars. En de iPhone 14 Pro en 14 Pro max zal beschikbaar komen met 256GB, 512GB, 1TB en 2TB in de kleuren grafiet, zilver, goud en ook paars. Deze twee kleuren paars zullen wel weer van elkaar verschillen zoals we gewend zijn van Apple.

Zo bereid je jezelf voor op het pre-orderen van een nieuwe iPhone

Zorg dat je die dag voor 14:00 uur (verwachte starttijd) klaar zit achter je laptop of computer; Beslis voor de pre-order begint alvast welke iPhone je wil; Kies ook alvast de hoeveelheid opslagruimte en de kleur, zodat je op dat moment niet hoeft te twijfelen; Zorg dat er genoeg geld op je lopende rekening staat (en verhoog eventueel je limiet voor internetbankieren); Wil je de nieuwe iPhone bij de Apple Store bestellen, installeer de Apple Store-app en koppel alvast je Apple ID- en betaalgegevens.

Actuele iPhone 14 levertijden

In het overzicht hieronder zullen we de actuele levertijden van de iPhone 14 modellen op een rijtje zetten zodra er meer bekend is. Dit doen we door naar het gemiddelde te kijken van de levertijd van alle grote providers en enkele grote webwinkels.

iPhone 14 modellen indicatie levertijd met abonnement indicatie evertijd los toestel iPhone 14 Onbekend Onbekend iPhone 14 Pro Onbekend Onbekend iPhone 14 Pro Max Onbekend Onbekend iPhone 14 mini Onbekend Onbekend

Hieronder zullen we voor jou handig overzichten maken met de levertijd per uitvoering bij providers en webshops zodra deze bekend zijn. Houd hierbij dan wel rekening met de volgende punten:

Dit is een momentopname. Gedurende de dag kunnen levertijden worden aangepast (wordt dagelijks bijgewerkt);

Soms hanteren webwinkels optimistische levertijden (Neem contact op met de aanbieder voor absolute zekerheid);

De toestellen worden uitgeleverd op volgorde van bestelling, “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”;

Levertijden kunnen behoorlijk schommelen doordat partijen niet altijd weten hoeveel iPhones ze geleverd krijgen door Apple.

iPhone 14 voorraad bij providers

Providers zijn afhankelijk van het aantal toestellen dat Apple beschikbaar stelt en dat is ieder jaar weer anders. Voorgaande jaren zagen we de levertijden snel oplopen na de start van de pre-order. Dus als je hem als eerste in huis wilt halen, moet je er snel bij zijn. De providers die de iPhone 14 modellen zeker gaan voeren zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Ook resellers als Belsimpel en Mobiel.nl zullen de nieuwe iPhone modellen met abonnement aanbieden. Zij zijn ook weer afhankelijk van de voorraad die ze krijgen van providers en Apple zelf. Vaak kan je bij deze partijen wel een betere deal scoren qua prijs, maar zij zullen minder voorraad hebben dan de providers zelf.

Wil je alle prijzen van abonnementen goed met elkaar vergelijken en de beste deal scoren? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker waar je ook alle actuele levertijden kan checken indien deze goed worden doorgegeven.

iPhone 14 voorraad bij webwinkels

Wil je de iPhone los kopen dan heb je bij Apple zelf de meeste kans omdat zij natuurlijk de grootste voorraad hebben. Maar je kan je kansen spreiden door ook te kijken bij de grotere webwinkels zoals een Coolblue, Media Markt, Bol.com of een Amac. Al deze partijen kunnen ook een redelijke voorraad aan iPhones verwachten vanuit Apple. Vlak na de start van de pre-sale zal onze prijsvergelijker live gaan als de eerste prijzen binnen zijn. We zullen dan ook alle actuele levertijden in de prijsvergelijker tonen, mits deze correct worden doorgegeven. Omdat webwinkels niet weten hoeveel devices ze van Apple krijgen geven ze ook regelmatig geen levertijd door. In dat geval zal je een “?” zien bij de deal en moet je op de landingspagina van de webwinkel zelf checken wat de levertijd is. Zodra er prijzen zijn zullen onze vergelijkers live gaan.

Vind je de iPhone 14 te duur? Neem dan een kijkje bij de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max. Deze toestellen zullen naar verwachting in prijs dalen zodra de nieuwe iPhones in de pre-sale gaan.