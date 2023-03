Zien: dit zijn de nieuwe iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes

Apple lanceerde gisteren de iPhone 14 in een nieuwe knalgele kleur. Daar horen natuurlijke nieuwe iPhone-hoesjes bij. Check ze hier!

Apple lanceert knalgele iPhone 14

De geruchten dat Apple werkte aan een iPhone 14 in een nieuw jasje gingen al langer. Gisteren was het zover: Apple presenteerde de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus in een knalgele kleur. De iPhone 14 in het geel ziet er dankzij de frisse kleur van buiten weer als nieuw uit, maar de hardware aan de binnenkant is hetzelfde gebleven.

Lees meer: Er is een nieuwe iPhone 14 (Plus) – en hij is knalgeel!

Bij de nieuwe gele iPhone 14 horen natuurlijk nieuwe iPhone-hoesjes. Apple heeft daarom weer een aantal nieuwe kleuren toegevoegd aan de reeks hoesjes voor je telefoon. En dat is niet alles: ook de Apple Watch-bandjes krijgen er nieuwe kleuren bij. Wij zetten de nieuwe kleuren voor je onder elkaar.

Nieuwe iPhone-hoesjes in verschillende kleuren

Apple heeft nieuwe kleuren toegevoegd aan de reeks hoesjes voor de iPhone 14. Het gaat hierbij om de siliconen hoesjes voor alle iPhone 14-modellen, dus ook voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Apple bracht voor deze modellen geen nieuwe kleur uit, maar met de hoesjes krijgen ook de duurdere uitvoeringen van de iPhone 14 er tóch een nieuw kleurtje erbij.

Het kleurenpalet van de nieuwe iPhone-hoesjes is uitgebreid met de kleuren kanariegeel, olijfgroen, zachtblauw en iris. Eerder waren de hoesjes al te krijgen in zonnegloed (geel), agavegroen, lila, vlierbes, kalkroze, stormblauw, middernacht en rood. Benieuwd hoe de hoesjes eruitzien? Check ze hieronder:

Apple presenteert ook nieuwe Apple Watch-bandjes

Apple heeft niet alleen nieuwe iPhone-hoesjes uitgebracht, ook het kleurenpalet van de Apple Watch-bandjes is flink uitgebreid. De kleuren frisgroen, kanariegeel, olijfgroen, zachtpaars en feloranje zijn toegevoegd aan de reeks Apple Watch-bandjes. De beschikbare kleuren verschillen per type bandje, zo zijn de sportbandjes in andere kleuren beschikbaar dan de gevlochten bandjes.

iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes snel beschikbaar

Alle nieuwe iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes worden tegelijk met de nieuwe iPhone 14 uitgebracht. De gele iPhone 14 (Plus) kan je vanaf 10 maart (14:00 uur) pre-orderen. De nieuwe iPhone is dan op 14 maart daadwerkelijk te koop. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hoesjes en bandjes, als je ze op 10 maart bestelt heb je ze 14 maart in huis.

Lees ook: Hier download je de wallpaper van de gele iPhone 14

Vind je de nieuwe gele iPhone 14 en de nieuwe iPhone-hoesjes tof? De kanariegele iPhone 14 (Plus) is bij Apple en bij verschillende online winkels te koop. Wij hebben alvast de shops voor je op een rij gezet waar je straks de nieuwe iPhone in het geel kan kopen.

Wil je meer weten over de iPhone 14 in het geel? En altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!