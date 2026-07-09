Deze nieuwe iPhone krijgt een veel grotere accu – en dat is ook wel nodig

Apple werkt aan een nieuwe iPhone en die krijgt volgens geruchten een veel grotere accu. Om deze nieuwe iPhone gaat het!

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iPhone Air

Er komt een nieuwe generatie van de iPhone Air aan! Apple werkt aan de iPhone Air 2, die voor 2027 op de planning staat. In 2025 zagen we de eerste generatie van de iPhone Air, dat het dunste apparaat is dat Apple ooit heeft gemaakt. Met een ‘dikte’ van slechts 5,6 millimeter is de iPhone Air veel dunner dan de iPhone 17 (Pro). Door de dunnere behuizing was er minder ruimte voor bepaalde onderdelen, waaronder de batterij.

Dat is helaas ook wel te zien aan de accuduur van de iPhone Air, want de telefoon gaat slechts 27 uur mee volgens Apple. In vergelijking met de iPhone 17-serie is dat een groot verschil, zo doe je met de iPhone 17 tot 30 uur en met de iPhone 17 Pro Max zelfs tot 37 uur. De accuduur is zo een van de grootste minpunten bij de iPhone Air, maar dat probleem is bij de volgende generatie van de iPhone waarschijnlijk verholpen. Volgens geruchten krijgt de iPhone Air een veel grotere accu.

Veel grotere batterij

Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone Air 2 een accu met een capaciteit van ongeveer 3500 mAh. Dat is een groot verschil met de huidige accu in de iPhone Air, die een capaciteit van slechts 3149 mAh heeft. Bij de nieuwe generatie van de iPhone Air wordt de accu dus ongeveer 11 procent groter. Dat is goed nieuws, want met die grotere accu gaat de iPhone Air 2 veel langer mee. Zo wordt het grootste probleem van de dunne iPhone eindelijk opgelost.

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Het is niet de verwachting dat de iPhone Air 2 dikker wordt door de grotere accu. In plaats daarvan verplaatst Apple waarschijnlijk een aantal onderdelen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor de grotere batterij. Naast de grotere accu krijgt de iPhone Air 2 ook een nieuwe processor, die energiezuiniger is dan de huidige chip. Deze nieuwe onderdelen moeten de grootste voordelen van de volgende iPhone Air worden.

Release van de iPhone Air 2

De iPhone Air 2 krijgt daarnaast een verbeterd camerasysteem. Bij de eerste generatie van de iPhone Air krijg je slechts één cameralens, maar dat worden er twee bij de iPhone Air 2. Volgens geruchten breidt Apple het camerasysteem uit met een ultragroothoeklens, die naast de hoofdcamera wordt toegevoegd aan de nieuwe iPhone Air. Zo wordt het verschil tussen de iPhone Air en de reguliere iPhone een stuk kleiner.

De nieuwe iPhone Air krijgt een grotere accu, verbeterde camerasysteem en een snellere chip, maar we moeten nog wel even wachten op de iPhone. Het is de verwachting dat de iPhone Air 2 verschijnt in de eerste helft van 2027. Die periode zien we de iPhone Air 2, iPhone 18 en de iPhone 18e. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe iPhones!