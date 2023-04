Nieuwe iPhone 15 knoppen mogelijk van de baan – dit weten we

Lang leek het erop dat de iPhone 15 Pro nieuwe knoppen zou krijgen, maar recente geruchten weerspreken dit. Wat weten we tot nu toe?

Vernieuwde knoppen komen er toch niet

De laatste maanden leek het er sterk op dat de iPhone 15 Pro (Max) nieuwe knoppen zou krijgen. De telefoon krijgt volgens geruchten namelijk één grote volumeknop, die trilt als je hem ‘indrukt’. Volgens dezelfde geruchten verandert de mute-knop in een actieknop, die eveneens met Haptic Touch werkt. Hierdoor wordt de iPhone 15 Pro de eerste iPhone zonder fysieke knoppen.

Nu lijkt het er echter op dat de iPhone 15 Pro toch geen nieuwe knoppen krijgt. De goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo, zei eerder deze week al dat Apple de plannen heeft gewijzigd. Wat gaat er nu dan gebeuren met de iPhone 15-knoppen?

Knoppen bijna identiek aan die van de iPhone 14

Op nieuwe foto’s is te zien dat de iPhone 15 Pro wél twee volumeknoppen krijgt. Deze knoppen kan je nog steeds indrukken, waardoor ze bijna identiek zijn aan de knoppen die we al kennen van de iPhone 14 Pro. Het is dus goed mogelijk dat we de nieuwe knoppen met Haptic Touch pas bij de iPhone 16 (of zelfs later) zien.

De nieuwe knoppen waren volgens de nieuwste geruchten wel gepland voor de iPhone 15 Pro, maar moeten door technische problemen vooruitgeschoven worden. Door deze technische problemen kan Apple namelijk niet op tijd beginnen met de massaproductie van de iPhone 15 Pro (Max), waardoor er nu toch weer voor de oude knoppen wordt gekozen.

Dit is er wel nieuw bij de iPhone 15-reeks

Dan rest de vraag: wat is er wél nieuw bij de iPhone 15-reeks nu de aanraakgevoelige knoppen geschrapt zijn? De nieuwe iPhone 15 Pro (Max) krijgt in ieder geval dunnere schermranden, waardoor de behuizing van het toestel net iets kleiner wordt. Ook krijgt de telefoon een verbeterde camera en wordt de nieuwe A17-chip geïntroduceerd.

