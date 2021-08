Vermeende iPhone 13-foto’s tonen opvallende kleur

De aankondiging van de nieuwe iPhone 13 komt steeds dichterbij en daarom verschijnen steeds meer geruchten. Er zijn online nieuwe iPhone 13-foto’s opgedoken. De beelden laten een nieuwe kleur zien.

iPhone 13 foto’s tonen nieuwe kleur

Het bericht komt van Twitter-gebruiker Majin Bu die de foto’s (zie hierboven) op Twitter laat zien. Bu deelt vaker foto’s van Apple-apparaten en -software. De twee afbeeldingen laten een rosé of paarse iPhone 13 zien. De exacte kleur is echter moeilijk te bepalen, omdat het licht invloed heeft op de foto.

De Twitter-gebruiker noemt de kleur zelf ‘Rose Gold’, net als de kleur van de iPhones van enkele jaren geleden. Wanneer je de twee echter vergelijkt, zie je dat de kleur toch wel wat afwijkt. Welke kleuren voor de iPhone 13 het uiteindelijk worden, blijft daarom spannend.

Grotere cameramodule

Op de iPhone 13-foto’s zie je dat de cameramodule groter is dan die op de huidige iPhone 12 Pro Max. De afstand tussen het Apple-logo en de cameramodule is kleiner. Dat wekt de indruk dat we hier inderdaad te maken hebben met de nieuwe iPhone 13.

Als sinds begin dit jaar gaan er al geruchten over de kleuren van de iPhone 13. Daarin werd regelmatig de kleur brons genoemd. Wat de kleur uiteindelijk gaat worden, blijft nog even speculeren.

Apple event komt eraan

Volgens de laatste geruchten worden de nieuwe iPhones van 2021 in de derde week van september gepresenteerd. Tijdens het iPhone 13-event verwachten we niet alleen vier nieuwe telefoons, maar ook de AirPods 3 en Apple Watch Series 7. Apple gaat waarschijnlijk ook een nieuwe iPad (2021) en iPad mini (2021) aankondigen. Mogelijk laat het bedrijf hier ook een nieuwe MacBook Pro zien.

