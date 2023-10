Nieuwe iPads in oktober lijkt toch niet meer helemaal zeker

Dat Apple aan nieuwe iPads werkt spreekt voor zich en de eerste geruchten zeiden dat ze al in oktober verschijnen. Maar dat lijkt nu niet meer zo zeker te zijn.

Nieuwe iPads in oktober (of toch niet?)

Volgens verschillende geruchten gaat Apple deze maand nieuwe iPads aankondigen. Dat zou dan niet via een keynote gaan, maar ‘slechts’ via persberichten. Toch zegt doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman nu dat de nieuwe iPads niet in oktober zullen verschijnen.

In zijn meest recente nieuwsbrief zegt Gurman dat Apple meestal in oktober met nieuwe iPads en laptops komt, een maand nadat de nieuwe iPhone net de deur uit is. Gurman gaat verder en zegt dat hij in juli nog dacht dat Apple deze maand met nieuwe iPads zou komen. Maar het lijkt erop dat Apple dat nu niet meer van plan is.

Hij zei wel dat er een nieuwe iPad Air, iPad mini en reguliere iPad op de planning staan. Deze zouden dan allemaal een nieuwe chip en kleine verbeteringen krijgen. Ze komen er nog aan, maar de nieuwe iPads laten dus wel langer op zich wachten.

Eerste jaar zonder nieuwe iPads?

Ook Ming-Chi Kuo zei onlangs dat je in oktober geen nieuwe iPads hoeft te verwachten. Sterker nog, hij zei dat dit jaar geheel iPad-loos wordt. Als dat inderdaad waar blijkt te zijn, wordt 2023 het eerste jaar waarin er geen nieuwe iPads aangekondigd worden.

Toch zeggen andere geruchten van onder andere 9to5Mac dat Apple deze week nog wél met nieuwe iPads gaat komen. De iPad Air, iPad mini en iPad krijgen dan allemaal een update. De iPad Air zou dan een M2-chip krijgen. De iPad Mini krijgt dan een A16-chip, die ook in de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zit.

