Nieuwe iPads en MacBook Air komen er snel aan – dit is wanneer 

Apple werkt aan nieuwe iPads en een nieuwe MacBook Air, die we volgens geruchten al snel kunnen verwachten. Dit is wanneer!

Apple komt met iPad 2024

Waar er dit jaar helemaal geen nieuwe iPads verschenen, kunnen we naar verluidt begin 2024 wél direct nieuwe tablets van Apple verwachten. Dat voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Hij verwacht dat nog voor het voorjaar een nieuwe iPad Pro en iPad Air verschijnen. Dat is niet het enige, want er komt óók een nieuwe MacBook Air aan.

De nieuwe iPad Pro wordt uitgebracht met een 11- en een 13-inch oled-scherm en draait op de nieuwe M3-chip. Deze processor zagen we eerder al in de MacBook Pro 2023. De nieuwe iPad Air wordt ook (voor het eerst) uitgebracht in twee formaten: een 11- en een 12.9-inch uitvoering. Dat betekent dat het scherm van de iPad Air iets groter wordt. Het is nog niet duidelijk welke processor de iPad Air krijgt.

Nieuwe MacBook Air mét M3

Daarnaast verwacht Gurman dus ook een nieuwe MacBook Air. De laptop wordt uitgebracht met een 13- en een 15-inch scherm en draait eveneens op de M3-chip. Afgelopen jaar bracht Apple voor het eerst een MacBook Air uit met een 15-inch display. Dit was ook (letterlijk) de grootste verandering, want de laptop werd niet voorzien van de snelle M3-chip. In plaats daarvan koos Apple opnieuw voor M2.

Dat was opvallend, zeker omdat de MacBook Air 2022 ook al draaide op de M2-chip. Niet veel later introduceerde Apple toch de M3-chip, maar dan bij de MacBook Pro 2023. Komend jaar kiest Apple dus wel voor de snelste processor bij de MacBook Air. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht bij de MacBook Air 2024.

Nieuwe producten komen begin 2024

Volgens Gurman verschijnen de nieuwe iPads in dezelfde periode als de release van iPadOS 17.4 Dit jaar verscheen iPadOS 16.4 op 27 maart, het is dus goed mogelijk dat we iPadOS 17.4 rond diezelfde datum in 2024 zien. Dat is dan ook het moment dat Apple de nieuwe tablets aankondigt. Met de iPad Pro en Air 2024 wordt ook de Apple Pencil 3 en een nieuwe generatie Magic Keyboard verwacht.

Het is nog niet bekend wat er precies gaat veranderen bij deze accessoires; het Magic Keyboard voor de iPad krijgt naar verluidt in ieder geval een aluminium frame. Deze accessoires komen vermoedelijk ook in maart. Op de MacBook Air hoeven we minder lang te wachten, die komt volgens Gurman eind januari of begin februari. Ben je van plan een nieuwe MacBook te kopen? Wacht dan nog even, want de volgende MacBook Air verschijnt binnenkort!

