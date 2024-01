‘Even geduld: nieuwe iPads en MacBooks komen al in maart’

Wil je een nieuwe iPad of MacBook? Wacht dan nog even met kopen. Apple komt in maart al met nieuwe iPads en MacBooks! Dit kun je verwachten.

Nieuwe iPads en MacBooks komen in maart

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is Apple van plan om rond eind maart nieuwe iPads en MacBooks uit te brengen. Volgens hem is de productie van de iPad Pro inmiddels flink op gang. Daarnaast komt er volgens de Apple-kenner in ieder geval ook een nieuwe 13-inch MacBook Air.

Hieronder geven we een kort overzicht van welke iPads en MacBooks je binnenkort (dus ergens eind maart) kunt verwachten.

iPad Air

Er komt een nieuwe iPad Air met een 12,9-inch scherm aan. Daarnaast krijgt ook het 10,9-inch model een update. Volgens geruchten gaat de iPad Air een M2-chip krijgen en een andere camera(-eiland) op de achterkant. Daarnaast komt er ondersteuning voor wifi 6E en bluetooth 5.3 erbij. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht.

iPad Pro

De 11-inch en 13-inch iPad Pro zijn waarschijnlijk de eerste iPads die een oled-scherm gaan krijgen. Hiermee wordt de helderheid van de iPad weer een stuk beter, met krachtigere kleuren en een beter contrast. Daarnaast verbruikt het scherm ook een stuk minder stroom.

Verder wordt verwacht dat deze nieuwe iPads in maart een betere ProMotion krijgen. De verversingssnelheid van het scherm kan dan nog wat lager wat de batterijduur van de iPad ook ten goede komt.

MacBook Air

De huidige 13-inch en 15-inch MacBooks Air kwamen niet tegelijkertijd uit. Dat wil Apple volgens geruchten dit keer anders doen. Beide laptops krijgen dan beide in maart een update.

De belangrijkste nieuwe feature van de MacBook Air is de M3-chip. Deze chip is uiteraard een stuk sneller, maar heeft ook een paar interessante functies voor gamers aan boord. De M3-chip heeft ondersteuning voor ray-tracing en mesh-shading. Dit zorgt voor betere performance in games en mooiere licht-effecten, reflecties en schaduwen.

Verder worden er niet veel nieuwe functies verwacht voor de nieuwe MacBooks. Waarschijnlijk krijgen ze wel ondersteuning voor wifi 6E, net zoals de andere Macs.

