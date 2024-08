Nog meer nieuwe iPads in 2024: dit kun je verwachten

Apple komt waarschijnlijk met nog twee nieuwe iPads in 2024, vermoedelijk in oktober of misschien tijdens het iPhone-event in september. Dit zijn de verwachte modellen.

Nog meer nieuwe iPads in 2024

De twee nieuwe iPads die Apple in 2024 nog presenteert, zijn waarschijnlijk een nieuw instapmodel van de 11e generatie en de 7e generatie van de iPad mini. Beide modellen hebben ook al twee jaar geen update meer gehad.

iPad (11e generatie)

Apple heeft deze iPad voor het laatst bijgewerkt in oktober 2022. Het was het grootste herontwerp sinds Apple het model in 2017 opnieuw introduceerde. Het nieuwe platte ontwerp met veel leuke kleuren had voor het eerst een USB-C en voegde liggende stereoluidsprekers toe. Het was ook de eerste iPad met een liggende selfie-camera. Dat is iets dat pas anderhalf jaar later aan andere iPads werd toegevoegd. De iPad 2022 had bij de introductie een vanafprijs van € 589.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg concentreert Apple zich nu op het verlagen van de productiekosten van het instapmodel. Het is onduidelijk of dit betekent dat er een prijsverlaging komt voor deze nieuwe iPads van 2024, of dat Apple gewoon de marges op het nieuwe model verbetert. Na het Apple-event op 7 mei 2023 verlaagde Apple de prijs van de iPad (10e generatie) naar € 499,95.

De iPad 2022 heeft een A14 Bionic-chip en het is niet helemaal duidelijk welke chip het 11e generatie model krijgt. Traditioneel loopt het basismodel van de iPad 2 jaar achter met chipset-upgrades, dus de A16 Bionic is waarschijnlijk een veilige gok. Maar vanwege de komst van Apple Intelligence verandert Apple deze strategie misschien wel. In dat geval verwachten we een A17- of A18-chip in deze nieuwe iPads in 2024.

iPad mini (7e generatie)

De iPad mini kreeg voor het laatst een update in september 2021. Ook dit was het grootste herontwerp sinds de introductie in 2012. De 6e generatie iPad mini had een plat ontwerp, USB-C en ondersteuning voor Apple Pencil 2. Deze iPad mini verscheen wel in minder vrolijke kleuren dan de iPad 10.

De iPad mini mist wel bepaalde functies van nieuwere iPads, zoals een liggende camera aan de voorkant en ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. We verwachten deze functies dan ook wel bij de 7e generatie. Maar misschien verplaatst Apple de camera niet, omdat de iPad mini veel vaker staand wordt gebruikt.

iPad mini krijgt vermoedelijk de nieuwste generatie A18-chipset. Dat betekent dat de mini ook Apple Intelligence-functies krijgt. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer deze functies in Nederland beschikbaar komen.

De iPad mini 6 had last van een displayprobleem: ‘jelly scrolling‘. Daardoor werd de ene helft van het scherm sneller vernieuwd dan de andere helft, waardoor het scrollen inconsistent aanvoelde. Sommige geruchten wijzen erop dat Apple dit probleem met het volgende model zal oplossen. Verder begint de iPad mini 7 waarschijnlijk met 128 GB opslagruimte, net als de iPad Air 2024. Dit is meer dan de 64 GB van het huidige model. De startprijs is waarschijnlijk hetzelfde als die van het huidige model, namelijk 559 euro.