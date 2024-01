‘Nieuwe iPads worden een stuk duurder’ – zoveel ga je betalen

Apple brengt in 2024 eindelijk weer nieuwe iPads uit, maar die worden naar verluidt wel een stuk duurder. Zoveel ga je voor de nieuwe tablets betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPads in 2024

Waar we in 2023 helemaal geen nieuwe iPads zagen, is het de verwachting Apple dit jaar maar liefst zes (!) nieuwe iPads uitbrengt. Zo verschijnen er dit jaar nieuwe generaties van de ‘normale’ iPad en de iPad mini en brengt Apple zowel de nieuwe iPad Pro als de iPad Air in twee formaten uit. Apple pakt dit jaar dus flink uit met nieuwe iPads, maar die worden naar verluidt helaas wel een stuk duurder.

Lees ook: Deze producten brengt Apple in 2024 uit (en dit is wanneer)

Het gaat hierbij vooral om een prijsstijging bij de iPad Pro. De tablet verschijnt dit jaar met een 11- en een 13-inch display, en dat is niet zomaar een scherm. Apple voorziet de iPad Pro dit jaar namelijk voor het eerst van een oled-scherm, terwijl de huidige iPad Pro nog een mini-led-scherm heeft. Bij de 11-inch versie moeten we het nog met een lcd-scherm doen. Daar komt dit jaar dus verandering in.

iPad Pro krijgt oled-scherm

Apple brengt het oled-scherm naar zowel de kleine als de grote uitvoering van de iPad Pro. Dat Apple overstapt naar een nieuw oled-scherm is niet zo gek, want de techniek heeft een aantal voordelen. Een oled-display heeft namelijk een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken én diepere zwarttinten. Soortgelijke displays zien we nu al bij de iPhone en Apple Watch.

Het nieuwe oled-scherm betekent dus vooral voor de 11-inch uitvoering een grote update. Helaas zorgt dit oled-scherm voor een véél hogere prijs bij de iPads, want volgens geruchten worden de tablets enorm duur. De iPad Pro met een 11-inch display gaat naar verluidt 1500 dollar kosten, bij de 13-inch uitvoering is dat 1800 dollar. Kies je voor meer opslagruimte en Cellular? Dan ben je zelfs meer dan 2000 dollar kwijt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoveel kost de iPad Pro nu

Dat zou een enorme prijsstijging zijn, want voor de iPad Pro 2022 betaal je op dit moment € 985,-. De nieuwe generatie van de iPad Pro zou dan dus (meer dan) twee keer zo duur worden. Andere redenen voor de prijsstijging zijn naar verluidt meer opslagruimte, een vernieuwd design van de tablet en de introductie van MagSafe bij de iPad Pro.

Lees ook: Geen nieuwe iPads in 2023: wat kunnen we in 2024 wél verwachten?

Het is nog niet bekend hoeveel we in Nederland gaan betalen voor de nieuwe iPads, maar de kans is groot dat Apple de prijsstijging ook hier doorvoert. Lang hoeven we niet meer te wachten op de iPad Pro 2024, want het is de verwachting dat Apple de tablet al in maart uitbrengt. Rond die periode verschijnt dan ook iPadOS 17.4 (en iOS 17.4). In de lente organiseert Apple waarschijnlijk een evenement om alle nieuwe producten en accessoires aan te kondigen.

Nieuwe iPad kopen? Dit zijn de laagste prijzen

De nieuwe iPads worden dit jaar dus veel duurder. Het is nog afwachten of Apple de prijzen van de ‘normale’ iPad, de iPad mini en de iPad Air ook verhoogt. Deze tablets krijgen naar verluidt geen oled-scherm, waardoor de prijzen mogelijk hetzelfde blijven. Vind je de nieuwe prijzen van de iPad Pro te duur? Bekijk dan de laagste prijzen van de huidige iPads in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

Apple iPad Pro 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 985,- Bekijk beste prijs Refurbished € 1.006,19 Bekijk beste prijs

Apple iPad Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 719,- Bekijk beste prijs Refurbished € 619,- Bekijk beste prijs

Apple iPad mini 2021 prijzen vergelijken Nieuw € 579,- Bekijk beste prijs Refurbished € 517,49 Bekijk beste prijs