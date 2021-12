‘Apple lanceert in 2022 drie nieuwe iPads, waaronder Pro en Air’

Volgens Apple-insider Mark Gurman komt Apple in 2022 met drie nieuwe iPads. Het gaat om het instapmodel voor de iPad, de iPad Air en de iPad Pro 2022. Vooral de laatste is interessant.

Nieuwe iPads in 2022

De zeer goed geïnformeerde Gurman doet de voorspellingen in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Hij meldt dat Apple in 2022 van plan is om een nieuwe iPad Pro uit te brengen. De opvallendste vernieuwing is waarschijnlijk draadloos opladen: het is de eerste tablet van Apple die dit ondersteunt.

Om het draadloos opladen mogelijk te maken, wordt de iPad Pro 2022 voorzien van een nieuw ontwerp. De aluminium behuizing maakt plaats voor een glazen achterkant. In 2017 deed Apple dit ook bij de iPhone X om draadloos opladen mogelijk te maken. Sindsdien hebben alle iPhone-modellen een glazen achterkant.

iPad 2022

De ‘gewone’ iPad werd in september 2021 voor het laatst vernieuwd, maar het was een vrij karige update. De belangrijkste toevoeging voor de iPad 2021 was een krachtige A13-chip en een verbeterde 12 MP-selfiecamera voor videogesprekken.

In 2022 komt Apple opnieuw met een nieuwe versie, weet Gurman. Of de instap-iPad dit keer drastischer verandert, is onduidelijk. Wel gingen er bij de iPad van dit jaar al geruchten dat hij zou lijken op de iPad Air 3, die een dunner ontwerp en groter scherm heeft. Die veranderingen kwamen er niet, maar mogelijk heeft Apple ze bewaard voor de iPad 2022.

iPad Air 2022

In 2021 vernieuwde Apple de iPad Air niet, maar in 2022 krijgt de populaire tablet volgens Gurman weer een opfrissing. Wat er ten opzichte van de iPad Air 2020 verandert meldt hij niet, maar volgens eerdere geruchten wil Apple er een mini-led-scherm in zetten. De nieuwste iPad Pro-modellen hebben dat sinds dit jaar ook.

Meer geruchten zijn er over de iPad Air 2022 nog nauwelijks geweest, maar een paar laten zich gemakkelijk raden. Apple zet er een krachtigere chip in (waarschijnlijk de A15 Bionic), er komt 5G-ondersteuning en de selfiecamera krijgt een 12-megapixellens. Deze vernieuwingen bracht Apple immers ook al naar de iPad mini 2021.

