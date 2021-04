Snel je nieuwe iPad Pro, iMac of Apple TV in huis: volg deze 5 tips

Vanmiddag gaat de pre-order van de iPad Pro 2021, iMac 2021 en nieuwe Apple TV van start. Je bent niet de enige die gaat bestellen en om niet achter het net te vissen, hebben we vijf handige tips voor je.

iPad Pro 2021 en iMac 2021 pre-order: 5 tips voor een soepele bestelling

Deze maand kondigde Apple naast de AirTag en paarse iPhone 12 ook upgrades voor de iPad Pro, iMac en Apple TV aan.

De iPad Pro 2021 heeft een fraai Liquid Retina XDR-scherm, dezelfde hardware als de nieuwe iMac én kan met 5G-internet overweg.

De iMac 2021 is in een fris jasje gestoken met de dunste behuizing ooit voor een Apple-computer en kan dankzij de krachtige M1-chip bijvoorbeeld iPhone- en iPad-apps draaien.

De nieuwe Apple TV 4K heeft onder meer een nieuwe Siri Remote-afstandsbediening en een nog mooiere beeldkwaliteit dankzij Dolby Vision en HDR.

Vanaf vanmiddag zijn de nieuwe Apple-producten te pre-orderen. Wie snel vooruitbestelt krijgt haar of zijn bestelling (waarschijnlijk) op 21 mei geleverd. Apple heeft niet bekendgemaakt hoe laat de pre-order start, maar normaal gesproken gaat de winkel stipt om 14:00 uur open.

In dit artikel geven we je enkele praktische tips om je bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

1. Wees op tijd

De belangrijkste en eerste tip is simpel: zorg dat je op tijd bent! Nieuwe Apple-apparaten zijn ongekend populair en je bent dus zeker niet de enige die een nieuwe iMac, iPad Pro of Apple TV op de kop gaat tikken.

Zet daarom je wekker en zorg dat je ruim voor 14:00 uur klaar zit achter je pc. Ga je bij Apple zelf bestellen? In aanloop naar de lancering van nieuwe producten gaat de Apple-webshop altijd een paar uur offline.

Zodra de winkeldeuren weer open gaan is het belangrijk om zo snel mogelijk te bestellen. Apple maakt nooit bekend hoeveel voorraad er is en meestal lopen de levertijden snel op.

2. Welke iMac of iPad Pro wil je? Maak je keuze vooraf

Een andere belangrijke pre-ordertip is keuzes maken. Zorg ervoor dat je ruim op tijd weet welk product je precies wil kopen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Apple-producten kun je vrijwel altijd in meerdere kleuren, modellen en configuraties aanschaffen.

Tijdens het bestellen van de nieuwe iMac moet je bijvoorbeeld kiezen uit zeven kleuren. Ook op hardwaregebied valt er genoeg te bepalen. Het iMac 2021-instapmodel heeft bijvoorbeeld geen ethernet-aansluiting en het Magic Keyboard komt zonder Touch ID-knop, in tegenstelling tot de duurdere versies.

Kijken we naar de iPad Pro 2021, dan moet je vooraf tussen twee schermformaten kiezen: 11 of 12,9 inch. Het kleine model heeft een lcd-scherm, terwijl de grotere iPad Pro een veel beter mini-led-display heeft. Bedenk ook vooraf of je 5G-internet nodig hebt, of niet. De versie zonder mobiel internet is natuurlijk goedkoper, maar het is niet mogelijk om achteraf 5G aan je iPad Pro 2021 toe te voegen.

Het bestellen van de Apple TV 4K (2021) is een stuk eenvoudiger. Apples mediaspeler kun je namelijk alleen in het zwart kopen en ook qua hardware valt er niets te kiezen. Geen keuzestress, dus!

3. Winkels: waar ga je bestellen?

Nieuwe Apple-producten kun je natuurlijk bij Apple zelf bestellen, maar er leiden meer wegen naar Rome. Je kunt de nieuwe iMac, iPad Pro en Apple TV bij vrijwel alle bekende winkels kopen.

Kijk daarom nu alvast even rond waar je misschien wil gaan bestellen. Ook kun je je kansen spreiden door rond 14:00 uur meerdere tabbladen open te laten staan met de bestelpagina’s van verschillende webshops. Mocht je favoriete iMac of iPad Pro ergens zijn uitverkocht, dan heb je op die manier altijd nog een back-up.

Zorg er in ieder geval voor dat je alvast bent ingelogd bij de winkel waar je gaat bestellen. Je wil in de haast niet nog een account moeten aanmaken om iets te kunnen kopen. Controleer direct ook of je adresgegevens, e-mailadres en betaalwijze kloppen.

Pre-order: bestel de iPad Pro 2021 bij deze webwinkels

Pre-order: bestel de iMac 2021 bij de volgende webwinkels

Dit zijn de beste Apple TV 4K pre-orderdeals van Nederland:

4. Eerst de iMac, iPad Pro of Apple TV, dan de rest

We zeiden het al: nieuwe Apple-producten zijn meestal zo uitverkocht. Wanneer je hier echt geen zin in hebt, kun je daarom beter eerst het voor jou belangrijkste product bestellen, en dan pas de rest.

Koop dus eerst de iMac, iPad Pro of Apple TV en ga daarna pas eventuele bijpassende accessoires bestellen. Randapparatuur is vrijwel altijd goed op voorraad, in tegenstelling tot kersverse Apple-apparatuur.

5. Controleer je betaallimiet

Tot slot nog een kleine, maar wel heel belangrijke pre-order-tip: kijk van tevoren of je een daglimiet voor internetbankieren hebt. Kun je hiermee geen nieuwe iMac of iPad Pro kopen, bijvoorbeeld omdat je maar 500 euro per dag mag overmaken? Verhoog dan (tijdelijk) je betaallimiet.

Wanneer je de nieuwe iPad Pro of iMac bij Apple gaat bestellen kun je dit niet alleen doen via de site, maar ook via de Apple Store-app. De ervaring leert dat deze soms sneller en makkelijker werkt dan de website. Ook kun je via de app soms makkelijker en sneller door de digitale wachtrij komen.

Apple zelf is wat mysterieus en meldt dat de nieuwe spullen “medio mei” verkrijgbaar zijn. Anonieme bronnen meldden afgelopen week dat de release date van de iPad Pro 2021, iMac 2021 en nieuwe Apple TV op 21 mei is. We verwachten dus dat de snelle beslissers hun nieuwe paradepaardje die dag krijgen thuisgeleverd.

Ook liggen de nieuwe Apple-producten vanaf die dag in de winkels. Of je ze dan ook direct kunt bestellen is nog maar de vraag, want waarschijnlijk krijg je met een (flinke) levertijd te maken.

De iPad Pro 2021 begint bij 899 euro, voor de iMac ben je minstens 1449 euro kwijt en de Apple TV 4K (2021) heeft een vaste adviesprijs van 199 euro.

Heb je wat hulp nodig bij het kiezen van een nieuwe iPad Pro of iMac? Check dan onderstaande gidsen. Hierin leggen we precies uit wat de verschillen tussen de verschillende modellen zijn en hoe duur (of goedkoop) je uit bent.

