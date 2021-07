Apple werkt aan een nieuwe iPad mini met een verfrissend ontwerp en een snelle A15-chip. De tablet wordt naar verwachting ergens in het vierde kwartaal van 2021 aangekondigd.

Gerucht: iPad mini krijgt in 2021 een ander ontwerp en een snelle A15-chip

Apple kondigt later dit jaar nog een nieuwe iPad mini aan, met een ontwerp dat lijkt op de nieuwste iPad Air. Dit betekent dat de nieuwe mini-tablet van Apple hoekige randen, verschillende kleuren en geen homeknop meer zal hebben. Het gerucht is afkomstig van 9To5Mac. De website geeft aan ‘betrouwbare bronnen te hebben die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe Apple-tablet.’

De nieuwe iPad mini wordt naar verwachting aangedreven door een gloednieuwe A15-chip. Deze zal hetzelfde fabricageproces van 5 nanometer gebruiken als de A14. De nieuwe processor wordt onder andere verwacht in de iPhone 13-serie, die Apple in september zal aankondigen. Volgens 9To5Mac krijgt de nieuwe iPad mini naast een nieuw ontwerp en een krachtigere chip ook een USB-C-poort.

Apple bouwt verder haar welbekende magnetische Smart Connector in, zodat accessoires zoals toetsenborden gemakkelijk kunnen worden aangesloten. Het ontwerp van de iPad mini is sinds haar aankondiging in 2012 grotendeels hetzelfde gebleven. Over een écht vernieuwende versie van de tablet wordt dan ook al jarenlang gepraat.

Ook nieuwe instap-iPad in aantocht

Naast een nieuwe iPad mini staat ook een nieuwe 10,2 inch-iPad op de planning. Deze zal worden aangedreven door de A13-chip, die bekend is van de iPhone 11-serie. De huidige 10,2-inch iPad draait op een A12-chip. Deze upgrade zorgt voor een flinke snelheidsboost.

iPad Air 2019

Eerdere geruchten gaven al aan dat de nieuwe iPad een ontwerp zal krijgen dat bekend is van de derde generatie iPad Air, die oorspronkelijk in 2019 werd geïntroduceerd. Dat betekent dat de tablet dunnere randen om het scherm krijgt, maar nog wel de homeknop zal behouden.

