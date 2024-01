Nieuwe iPad Air, Pro en MacBook Air komen sneller dan je denkt

Apple is van plan om binnenkort een nieuwe iPad Air, iPad Pro en MacBook Air uit te brengen. En ze komen er sneller aan dan je denkt.

Nieuwe iPad Air, iPad Pro en MacBook Air op komst

Dat er een aantal nieuwe iPads en een MacBook komen is natuurlijk geen verrassing. Maar wanneer ze precies komen is dat meestal wel. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman hoeven we niet lang meer te wachten en komt er al in maart of april een nieuwe iPad Air, iPad Pro en MacBook Air aan. Hieronder lees je in het kort wat je precies kunt verwachten van deze nieuwe Apple-apparaten.

iPad Air 2024

De volgende iPad Air komt er in twee formaten: 10,9-inch en 12,9-inch. Volgens de geruchten krijgt de volgende iPad Air een M2-chip voor een snelheidsboost en een nieuwe design voor de camera op de achterkant. Verder komt er ondersteuning voor wifi 6E bij en bluetooth 5.3. Er worden verder geen grote wijzigingen aan het uiterlijk verwacht. De vorige iPad Air verscheen in 2022 en had een M1-chip.

iPad Pro 2024

De volgende 11-inch en 13-inch grote iPad krijgen waarschijnlijk een oled-scherm. Dit zorgt ervoor dat het scherm van de nieuwe iPad Pro weer een stuk helderder kan worden. Daarnaast heeft het displat dan ook een beter contrast in vergelijking met het lcd-scherm van de huidige iPad Pro. Apple gebruikt al oled-displays in recente iPhones en Apple Watches (met uitzondering van de iPhone SE).

Een van de verbeteringen die verwacht worden is een beter ProMotion-scherm. Het ProMotion-scherm van de huidige iPad Pro heeft een verversingssnelheid die ligt tussen de 24Hz en 120Hz. Een oled-scherm maakt het mogelijk dat de verversingssnelheid nog een stukje omlaag kan, zo richting de 10Hz.

Hierdoor kun je weer wat langer doen met een acculading op de iPad Pro. Overigens hebben de iPhone 14 Pro (Max) en iPhone 15 Pro (Max) ook ProMotion die zelfs naar de 1Hz kunnen. De overstap naar oled brengt nog wel een nadeel mee: waarschijnlijk gaan de prijzen van de iPad Pro wel een stuk omhoog.

De andere verbeteringen die verwacht worden bij de iPad Pro zijn een M3-chip, MagSafe draadloos opladen en een nieuw Magic Keyboard met een grotere trackpad en een aluminium behuizing. Net als bij de nieuwe iPad Air is het ook mogelijk dat de camera op de achterkant een klein redesign krijgt. Overigens verscheen de huidige iPad Pro met M2-chip in oktober 2022.

MacBook Air 2024

Gurman vertelde ook dat Apple van plan is om meerdere MacBooks Air met een M3-chip uit te brengen rond de lente. Waarschijnlijk kun je er ook op rekenen dat de 13-inch en 15-inch modellen dit jaar tegelijkertijd gaan verschijnen.

Met de M3-chip krijgt de MacBook Air 2024 hardware-ondersteuning voor onder andere ray-tracing. Dit zorgt bijvoorbeeld voor betere reflecties en mooiere schaduw- en lichteffecten in games. Verder worden er geen aanpassingen aan het design verwacht. De Air krijgt waarschijnlijk nog wel wifi 6E erbij, net als alle andere Macs. De nieuwste 13-inch MacBook Air verscheen in juli 2022 en de 15-inch MacBook Air 2023 kwam uit in juni 2023.

