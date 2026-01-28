Met deze nieuwe iOS 26-instelling is je locatie veel beter verborgen

Apple komt binnenkort met een iOS 26-functie waarmee je jouw locatie een stuk beter kunt verbergen. We laten je zien hoe deze functie werkt.

Met deze iOS 26-instelling verberg je jouw locatie

Vanaf iOS 26.3 is het mogelijk om je exacte locatie via mobiele netwerken te beperken. Met deze instelling bepaal je dus zelf hoe nauwkeurig mobiele netwerken jouw locatie kunnen vaststellen. Je hebt er een iPhone voor nodig die de functie ondersteunt. Op dit moment is dat alleen de iPhone Air en de iPhone 16e, maar er zullen ongetwijfeld meer volgen. Ook moeten providers de functie ondersteunen.

Zo werkt het

Mobiele netwerken kunnen je locatie bepalen aan de hand van de zendmasten waarmee je iPhone verbinding maakt. Door de iOS 26-functie voor het beperken van je exacte locatie in te schakelen, vergroot je je privacy. De functie zorgt er namelijk voor dat de locatiegegevens die mobiele netwerken ontvangen minder precies worden.

Wanneer de instelling actief is, wordt een deel van de informatie afgeschermd. Mobiele netwerken kunnen dan alleen nog een globale locatie vaststellen, zoals de buurt of wijk waarin je je bevindt en niet langer een exacte plek zoals een straat of adres. Dit heeft overigens geen invloed op de signaalkwaliteit van je iPhone. Ook voor noodgevallen hoef je je geen zorgen te maken. De instelling heeft geen invloed op de locatiegegevens die tijdens een noodoproep worden gedeeld met hulpdiensten.

Verder geldt de beperking uitsluitend voor mobiele netwerken. Apps die gebruikmaken van Locatievoorzieningen blijven gewoon je exacte locatie ontvangen, mits je daar toestemming voor hebt gegeven. Het delen van je locatie met vrienden of familie, bijvoorbeeld via Zoek mijn, werkt dus ook nog steeds zoals je gewend bent.

Zo schakel je de functie in

Apple heeft de functie aangekondigd voor gebruikers in Duitsland, Thailand, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse Apple-pagina voor de nieuwe feature is al aangemaakt, waardoor we mogelijk niet lang hoeven te wachten op de verbetering van iOS 26. We laten je toch alvast zien hoe je de iOS 26-functie voor het verbergen van je locatie inschakelt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Mobiel netwerk’; Tik op ‘Opties mobiele data’; Schakel ‘Beperk exacte locatie’ in.

